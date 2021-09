Les colonies de vacances ont passé un très bel été 2021

Le taux de remplissage a même atteint 80% en moyenne sur les colonies en juillet et août 2021 et le chiffre d'affaires a bondi de 92% sur la même période, par rapport à 2020.



" L’été a été très positif. La crise sanitaire a généré beaucoup plus de demandes de la part des parents et des collectivités, ce qui peut s’expliquer par le fait que les enfants aient été en manque de sociabilisation lors de l’année scolaire.



Le contexte a donc joué favorablement sur le nombre d'enfants accueillis dans nos structures, " résume Benoît Fontaine, directeur du service vacances de la Ligue de l’Enseignement.



Et les vacances d'automne pourraient bien rencontrer un certain succès, si la situation reste ainsi, pense savoir le responsable.



" A ce jour il n’y a pas d’obligation de pass sanitaire dans les ACM (accueils collectifs à caractère éducatif) , les accueils périscolaires, 2 ou encore les écoles, y compris pour les majeurs. "