Les dix bonnes raisons de choisir la Corse pour organiser votre événement professionnel

Vous êtes un organisateur d’événements et souhaitez proposer la solution adaptée pour satisfaire la demande de vos clients ?

La Corse a la capacité de répondre aux cahiers des charges les plus pointus. La destination dispose de nombreux atouts sur ce segment. Proximité, dépaysement, accessibilité et sécurité, la combinaison parfaite pour garantir à vos évènements les conditions idéales entre professionnalisme et recherche d’évasion.

Pour débuter cette visite guidée qui se poursuivra dans nos prochaines prises de parole, découvrez les dix bonnes raisons d’organiser votre évènement professionnel en Corse !

Rédigé par Marie-Ange Celli-Battistelli - Agence du Tourisme de la Corse le Lundi 18 Janvier 2021

1. Une situation géographique idéale A 170 km des côtes continentales françaises et à 80 km de celles de l’Italie, à proximité des principaux marchés émetteurs européens, la Corse affiche une position idéale au cœur du bassin méditerranéen.



Accessible depuis le continent, à 1h30 de vol de Paris, 1h de Lyon, 45 mn de Nice et 50 mn de Marseille, et à moins de 2h des principales capitales européennes.

2. Une accessibilité optimisée toute l’année Accessible tout au long de l’année par air ou par mer, l’île compte 4 aéroports internationaux reliés en direct toute l’année aux aéroports de Marseille, Nice, Paris Orly et Lyon par des vols opérés par la compagnie régionale Air Corsica et Air France.

Ces nombreuses liaisons aériennes avec les Hubs internationaux permettent un accès depuis toutes les principales villes européennes. De nombreux vols directs internationaux viennent également renforcer la desserte en saison depuis l’Angleterre, la Scandinavie, La Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et l’Autriche.



5 ports maritimes relient l’île au continent (depuis Nice, Toulon et Marseille) ainsi qu’à l’Italie permettant de rejoindre la Corse avec des paquebots de grande qualité, certains équipés pour les congrès permettant également de prévoir des opérations incluant le plaisir d’une traversée aux séances de travail.



3. Qualité des hébergements et originalité des sites



Consultez l’ensemble de l’offre :



De nombreuses infrastructures dédiées, dont le Palais des congrès d’Ajaccio le plus important par sa capacité avec son auditorium de 434 places, offrent des lieux de réunions tout au long de l’année.



L’originalité de la Corse c’est aussi de pouvoir proposer ses espaces préservés, dormir sur des sites en bivouac haut de gamme en parfaite osmose avec la nature, de séjourner dans des bergeries entre mer et maquis tout en ayant accès à des salles de réunions. Des sites historiques ou anciens pénitenciers réhabilités en lieux évènementiels peuvent accueillir des groupes dans un environnement hors norme pour organiser dîners et soirées de gala, de même que d’anciennes églises peuvent accueillir des évènements d’entreprises. Des couvents ouvrent également leurs portes à ces clientèles, séminaires, soirées de gala, mariages, tournages photos et cinéma. Certains Musées proposent salles d'exposition et cours aménageables et privatisables pour réception et soirée de gala. Des jardins et parcs aux senteurs méditerranéennes avec salles de séminaire sont proposés à la location pour des manifestations culturelles ou réception, ou dans le cadre d’évènements d’entreprises.

Les possibilités sont multiples !

4. Un professionnalisme reconnu des acteurs insulaires de la filière



Les Agences réceptives, une nouvelle fois montrent leur adaptabilité et sauront encadrer et gérer vos Events. Accompagnés des mesures sanitaires et de protection des clientèles dans l’organisation des transferts, des soirées, des activités avec désinfection des équipements, du matériel lors de séances de travail et de la distanciation obligatoire. A leur côté, l’offre hôtelière sensibilisée par la marque territoriale Safe Corsica, est le partenaire incontournable.



Contactez les réceptifs :

► www.corsalpha.com

► www.corse-incentive.com

► www.corsicaevents.com

► www.corsica-exclusive.com

► www.eventcom.travel

5. Un dépaysement garanti Alliant eaux cristallines et maquis odorants, villages perchés, haute et moyenne montagne, véritable montagne dans la mer, la destination offre des paysages aux contrastes saisissant et des espaces naturels protégés garantissant à vos clients un dépaysement total. Les grands espaces offrent une alternative intéressante aux rassemblements en extérieur garantissant des conditions optimums de sécurité.

6. Un combiné mer/montagne Dotée d’un territoire particulièrement adapté aux incentives, la Corse est un véritable paradis pour la pratique des activités sportives et de pleine nature. Les programmes sont organisés en conjuguant séances de travail et activités de loisirs, garantissant sensations fortes et adrénaline aux participants.

7. Une météo clémente Réputée pour son climat où il fait bon vivre, ses températures clémentes une grande partie de l’année offrent la possibilité d’une gamme très large pour des opérations de tourisme d’Affaires, renforcée par une identité très forte ou culture et tradition restent fortement présentes.

8. Une gastronomie savoureuse Composée de nombreux produits du terroir agrémentés d’excellents vins, la richesse de la gastronomie corse vient renforcer l’attractivité de la destination garantissant convivialité et partage.



La charte environnementale de bonnes pratiques sur le secteur MICE coproduite avec les professionnels du secteur privilégie la visite des producteurs bio locaux (vignobles, fromagers, éleveurs, apiculteurs, oléiculteurs, producteurs d’huiles essentielles) et favorise la réalisation de « spuntinu » (pique-nique) à base de produits locaux.



9. Une identité et une culture patrimoniale très marquées Si vous souhaitez intégrer à vos événements professionnels une connotation culturelle, les nombreux monuments, sites, églises ou chapelles témoignent sur tout le territoire de son histoire, de sa culture, de son attachement à la religion ne laisseront pas vos clients indifférents. Autre valeur ajoutée, qui saura faire la différence, sa culture vivante trouve toute son expression dans les voix, la musique et l’artisanat d’art.

10. Une marque de réassurance sanitaire pour vos clients : Safe Corsica La Corse met tout en œuvre, dans le respect des mesures sanitaires nationales pour assurer l’organisation des rencontres professionnelles et des événements en toute sécurité.



L’Agence du Tourisme de la Corse s’engage dans différentes actions dans le but de regagner la confiance des clientèles impactées par la crise du COVID. Un important travail sur la mise en œuvre des protocoles sanitaires par les professionnels du tourisme a été réalisé en collaboration avec les services de l'Etat (DIRECCTE). Des chantiers tests ont permis de valider les procédures et d'en faciliter la bonne exécution. Afin de valoriser cet effort de réassurance sanitaire dans lequel se sont investis les professionnels du tourisme, notamment les HCR, l'hôtellerie de plein air, les autocaristes, les activités de plein air, l'ATC a créé la marque territoriale « SAFE CORSICA » à vocation sanitaire destinée à l’ensemble des acteurs de la chaîne de production touristique, autour des valeurs de sécurité, de confiance, d'île refuge, en s’engageant à respecter un règlement d’usage.



Corsica convention bureau votre partenaire, facilitateur pour l’organisation de vos événements professionnels en Corse Plus que jamais, le Convention Bureau de l’Agence du Tourisme de la Corse et ses partenaires vous apportent conseil et assistance et vous accompagnent dans l’organisation de vos événements.



Nos prestataires spécialisés de la destination sauront vous proposer des programmes sur mesure alliant business et plaisir pour vous accompagner dans la réussite de votre événement.



Nous continuons à être pour vous une source d’inspiration et d’information en attendant votre prochain séjour en Corse.

Offrez-vous un voyage virtuel et (re)découvrez les beautés de la Corse en jetant un œil sur notre site ou nos réseaux sociaux.



“A prestu ind’a nostra Isula” - À bientôt en Corse.

Contact

www.visit-corsica.com/Tourisme-d-affaires & www.visit.corsica



Laissez-vous inspirer sur nos réseaux sociaux :







Consultez l'annuaire et découvrez tout ce que vous pouvez faire sur l'île de beauté

