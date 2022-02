Les marques du groupe Marietton Développement renforceront leurs équipes au DitexJobsDays

Créé en 1968 à Lyon, le groupe Marietton Développement compte plus de 1 650 collaborateurs (2019). Nous proposons à nos clients des réponses adaptées à tous leurs besoins en tourisme de loisirs ou tourisme d'affaires.



Proximité. Depuis la création, nous avons à coeur d'être proches de nos clients.



Réparties sur l'ensemble du territoire national, nos équipes tissent des liens avec nos clients et fournisseurs, l'un de nos facteurs clés de succès est une étroite collaboration avec les entreprises locales et une réactivité sans faille.



« Dirigeant probablement atypique, je me retrouve souvent à dire les choses, directement, ouvertement, en mobilisant les personnes qui se cachent derrière les personnages. Recentrant le travail dans des perspectives d’efficacité et de coûts ajustés, je suis également un chef d’entreprise exigeant. Il reste que le travail et l’effort représentent des valeurs sur lesquelles je m’appuie pour affronter les défis de la croissance. »