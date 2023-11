Les raisons de visiter le Portugal pour une année 2024 riche en découvertes avec Dtravel

Le Portugal se classe depuis de nombreuses années parmi les destinations les plus appréciées.

Rédigé par Dtravel le Lundi 6 Novembre 2023



De nombreux atouts expliquent cet engouement pour notre pays et nous vous proposons d’en découvrir quelques-uns et surtout nous vous invitons à venir faire votre propre découverte !



La diversité des paysages avec des régions montagneuses, des plages ou encore des vastes étendues est sans aucun doute le grand atout qui fait l’unanimité et plus particulièrement chez les amoureux de la nature.

La Vallée du Douro pour le charme de ses incroyables versants du fleuve qui donne à cette région son côté unique et dépaysant où passe l’une des plus jolies routes du Portugal.



La douceur de vivre de l’Alentejo où le temps semble s’être arrêté et où non loin des oliveraies se trouvent des villages fortifiés ou les villages pittoresques de bord de mer où se trouvent encore les bateaux de pêcheurs.



Et pourquoi pas l’Archipel des Açores, un véritable trésor au milieu de l’Atlantique avec des paysages d’une beauté surprenante en grande partie liée aux formations géologiques ou l’Archipel de Madère avec ses fleurs et ses fruits en abondance qui donne un petit côté tropical.



Cette diversité fait d’ailleurs du Portugal, un véritable paradis pour les randonneurs.

L’art de nous faire voyager dans le temps entre le nord et le sud, de nombreux monuments qui sont les vestiges d’un pays riche en histoire. Pour ceux pour qui la beauté d’un pays s’apprécie aussi à travers son histoire, nos villages médiévaux, nos imposants monuments, comme la célèbre Tour de Belém, les Palais de Sintra ou le Monastère de Batalha mais aussi nos musées vous permettront de mieux connaître le Portugal, de sa formation en passant par l’époque des templiers ou des grandes découvertes à son histoire plus récente.



Une authenticité préservée, loin de l’agitation des grandes villes, nous vous encourageons à découvrir des savoirs faires ancestraux avec nos artisans dans l’orfèvrerie ou la poterie par exemple. L’artisanat étant étroitement lié à l’activité économique initiale de chaque région, vos découvertes seront variées et étroitement liées à l’identité et aux caractéristiques de ces régions. Et pourquoi pas participez à l’une des nombreuses fêtes populaires avec la présence fréquente des folklores portugais. Il n’y pas plus authentique que ces moments de partages.



Côté saveurs avec une gastronomie portugaise généreuse qui ne se limite pas à la fameuse morue mais bien entendu impossible de venir et de ne pas en manger ! Vous serez surpris par les nombreuses pâtisseries « conventuelles » et la multitude de plats régionaux. Laissez-vous tenter par des ateliers de confection de certains de nos succès qui ont traversé les frontières depuis fort longtemps, comme le Pastel de Nata.



Le souci de l’environnement avec un choix d’hébergement soit en hôtels écologiques, soit s’attachant à réduire son impact environnemental et des restaurateurs faisant appel aux producteurs locaux. Et pourquoi ne pas profiter de la possibilité des déplacements en trains régionaux selon les destinations ou en tramway dans les grandes villes, un grand emblème de Lisbonne.



Le mélange d’authenticité et de modernité, le Portugal est un pays aux multiples facettes, et sa capitale Lisbonne en est un parfait exemple avec ses bâtiments modernes, ses monuments anciens et ses ruelles anciennes. C’est un pays qui permet de concevoir un programme varié et adapté à vos souhaits.



Le sport est de plus en plus présent dans la vie au Portugal, les aventuriers et les sportifs ont un large choix, de la randonnée au surf pour faire de cette destination un choix privilégié.



Nous serons ravis de vous proposer le séjour de vos rêves au Portugal.



Contact

elisabete.joao@dtravel.pt



>> Dtravel dans l'Annuaire DESTIMAG





Autres articles Ne manquez pas l'événement de l'année : le tramway de Dtravel sera de retour à l'IFTM . Venez nous y rejoindre !

Dtravel, Réceptif Portugal

Lu 260 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Retour sur le salon IFTM 2023 avec JANS TOURS Les Réceptifs Leaders plébiscités à l’IFTM 2023