Les villes nature de la province canadienne de l’Ontario

Promenez-vous dans les rues pavées du marché By , l'un des plus anciens et des plus grands marchés du Canada, qui présente une variété de boutiques, de maraîchers, de restaurants et de lieux de vie nocturne. Savourez votre promenade à travers le marché lors d'une visite gastronomique avec " C'est Bon Cooking ", rencontrez les marchands, découvrez des restaurateurs francophones exceptionnels et dégustez des plats primés. N'oubliez pas de goûter à la Queue de castor, une pâtisserie réconfortante !La ville a un musée pour tout le monde : le musée le plus visité du pays, le Musée canadien de l'histoire , est une merveille architecturale abritant une incroyable exposition de totems et une large collection célébrant toute l'histoire du pays, d'un océan à l'autre. Laissez libre cours à votre passion artistique au Musée des beaux-arts du Canada, prenez de la hauteur avec l’impressionnante collection du musée de l’Aviation et de l'espace du Canada ou émerveillez-vous devant le génie canadien au Musée des sciences et de la technologie.À Ottawa, une visite de l’historique canal Rideau s’impose ! Attraction importante classée au patrimoine de l’UNESCO, le canal serpente gracieusement dans le cœur du charmant centre-ville d’Ottawa. Explorez cette voie navigable pittoresque toute l’année : sur terre, le long de ses berges, sur l’eau ou sur la glace de sa patinoire de près de 8km en hiver.Ottawa fait la part belle à la culture à travers ses festivals programmés tout au long de l'année. En février, célébrez le Bal de Neige avec toutes sortes d'activités hivernales amusantes. En mars et avril, dégustez de délicieuses friandises à l'érable lors des festivals annuels du sirop d'érable dans le comté de Lanark, la "capitale du sirop d'érable de l'Ontario". En mai, admirez une ville inondée de couleurs éclatantes pendant le Festival canadien des tulipes. En juin et juillet, faites du scat, du be-bop et du swing au Festival de jazz d'Ottawa ou du blues au Bluesfest d'Ottawa. En septembre, célébrez le Festival franco-ontarien, un festival musical francophone où s’enchaînent concerts, art de rue et divertissements pour toute la famille.Le village franco-ontarien de St-Albert au sud-est d'Ottawa est idéal pour ceux qui recherchent une ambiance champêtre sans trop s’éloigner de la ville. La fromagerie de St-Albert, fondée en 1894, produit le fromage en grains le plus frais de la région (un ingrédient essentiel de la poutine, une spécialité canadienne) et d'autres délicieux produits fromagers. Un peu plus loin, dans la ville franco-ontarienne de Casselman, se trouve la charmante ferme Drouin. La ferme propose toutes sortes d'activités amusantes en français pour les familles, notamment des promenades en buggy tiré par des chevaux et une cabane à sucre en mars et avril.Pour profiter pleinement de chacune de ces étapes, on vous suggère de prévoir 2 nuits pour chacune.