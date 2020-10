Les voyages de Sophie Beau bonjour à tous. Je m’appelle Sophie Brunet, 29 ans et toutes mes dents...

Née à Saint-Lazare (banlieue de Montréal, Québec, Canada) et j’ai énormément voyagé, dans mon propre pays. Je peux affirmer que nous n’avons pas besoin de sortir de notre pays, voire même de notre province, pour être dépaysé.

Lundi 5 Octobre 2020

Le Canada est un territoire tellement vaste.

Il ne faut quand même pas oublier que nous sommes le 2ème plus grand pays au monde !



Les possibilités et les variantes sont infinies… que nous soyons mordus de plein air, culture, arts, faune, tout ça accompagné d’un superbe panorama. Les grands espaces nature bordés d’eau, de montagnes, vous font rêver ? Un voyage au Canada saura assurément vous charmer.



Pour ma part, je ne m’en lasse pas. À tout coup je reste estomaquée de l’ampleur et de la diversité de notre territoire.

Il y a deux manières principales de découvrir le Canada, soit lors d’un long séjour d’environ 12 jours pour en voir le plus possible, ou soit par petits séjours, région par région.



De mon côté, j’ai privilégié la 2ème formule, car étant résidente locale, il est plus facile pour moi d’avoir accès aux différents endroits rapidement, et même de partir sur des coups de tête. J’ai commencé à voyager au Canada lorsque j’étais toute petite, grâce à mes parents qui sont des passionnés de leur pays.



Le premier séjour dont je me souviens était en pourvoirie dans la belle région de la Mauricie, situé au cœur du pays des bûcherons. Vous avez envie de découvrir la diversité du Québec; les saisons, les paysages, les forêts, la faune et la flore ? En vous rendant en pourvoirie, vous pourrez vivre tout cela et bien plus. Chasse, pêche, plein air ou vacances famille, vous trouverez ce qui vous convient en pourvoirie. L’été d’après, nous nous sommes penchés sur la Gaspésie.

Je suis immédiatement tombée sous le charme de cette région, j’ai tout adoré !



Les paysages bordés par l’eau, les adorables gaspésiens et leur accueil hors pair, et que dire de la nourriture !

Étant une fan des produits de la mer j’ai été plus que servie. Sans oublier ses petits villages de pêcheurs, ses jardins resplendissants, ses fous de Bassan et son Rocher Percé.



Un peu plus tard, j’ai découvert la ville de Québec en famille, et puis en solo par la suite à plusieurs reprises. Je dirais que c’est maintenant ma deuxième maison. On s’y sent comme chez soi, on l’adopte tellement rapidement. Que ce soit en hiver comme en été, c’est une belle ville remplie de magie et de grâce.

Québec plait à tous et en a pour tous les intérêts : culture, histoire, art, nature, bons restaurants…



Ensuite lorsque j’ai entrepris mes études en tourisme j’ai eu l’occasion de faire un circuit d’une durée d’environ 5 jours dans la province de l’Ontario. En passant par Toronto, Niagara Falls, les 1000 Îles, Ottawa.

Chaque ville a son charme et est différente. Toronto grand centre cosmopolite, industriel et financier. Niagara falls et ses chutes tellement impressionnantes. Comme tout le monde, je les avais souvent vues en photo et j’étais sceptique quant au fait que ce serait aussi « wow » en vrai. Et bien, c’était encore mieux que dans mon imaginaire !

Je les regardais avec mes grands yeux émerveillés en me disant que ce travail de la nature était incroyable et immense.



Pour ce qui est des 1000 Îles, j’y ai fait une croisière, qui selon moi est un incontournable. On découvre ce dédale d'îles qui en compte plus de 1.800 allants de la grosseur d'un petit pic rocheux jusqu'à 16 kilomètres de long. Certaines abritent de luxueuses villas où passent les grands navires venant de la région des grands lacs et qui suivent la voie maritime du St Laurent.



Sinon, la ville d’Ottawa est magnifique. Ce qui la distingue est notamment la colline du Parlement, le point le plus élevé de la ville avec ses édifices majestueux. Il y a aussi de nombreux parcs qui en font le charme et la renommée, sans négliger le Canal Rideau, voie d'eau pittoresque où naviguent en été les bateaux de plaisance et qui se transforme l'hiver venu en une gigantesque patinoire.



Ensuite, petit retour dans la province du Québec, à l’été 2018 j’ai fait un voyage d’amoureux avec mon copain, qui était absolument génial. Nous sommes partis de Montréal vers le Saguenay-Lac-St-Jean qui se distingue par son fjord monumental.

Nous y avons fait la visite de deux sites que nous avons tous les deux adorés : le Zoo Sauvage de St-Félicien et le Site historique de Val-Jalbert.



La deuxième étape de notre périple était Tadoussac, village de prédilection pour l’observation des baleines. Nous avons d’ailleurs eu la chance d’y faire une croisière d’observation aux baleines en zodiac, c’est une super expérience que nous recommandons à tous, ça nous a permis de pouvoir les observer de plus près.



Par contre, attention, il y a plusieurs restrictions pour pouvoir embarquer sur ce type d’embarcation. Sinon, il y a aussi l’option du grand bateau qui est également très bien et pour tous.

Je pourrais vous raconter mes périples au Canada pendant des heures, mais je crois que ce petit survol est suffisant pour piquer votre curiosité. Sachez qu’une autre superbe façon de découvrir le Canada est en groupe !



À noter que compte tenu de la situation actuelle entourant la pandémie de la Covid-19, les frontières internationales demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre. Par contre, nous sommes extrêmement prêts et fébriles à vous accueillir en toute sécurité lorsque le moment viendra !



Maintenant conquis, il ne vous reste qu’à contacter votre réceptif Canadian Odysseys – Odytours afin d’obtenir notre production groupe.





