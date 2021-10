Les voyageurs européens ne veulent plus attendre ou reporter... mais voyager !

Selon la Commission européenne du tourisme (ETC) les voyageurs sont aussi plus à l'aise à l'idée de prendre l'avion

Nous l'avons suffisamment répété, le tourisme est de retour, avec quelques limites et conditions. Après 20 mois de pandémie planétaire, les voyageurs ont pris le pli des restrictions liées au coronavirus et s'habituent à voyager avec, c'est en tout cas ce que laisse espérer la dernière étude de la Commission européenne du tourisme (ETC). Les conclusions de cette dernière révèlent que les Européens ne sont plus en "mode attente" pour voyager et se sentent beaucoup plus confiants pour voyager.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 28 Octobre 2021

