Level supprime ses lignes vers Boston et Las Vegas

La compagnie low-cost long-courrier du groupe IAG, Level, nous a indiqué avoir supprimé deux de ses liaisons depuis sa base de Paris-Orly : celle vers Las Vegas et celle vers Boston, confirmant les rumeurs qui circulaient en ligne depuis la semaine dernière.



Ces deux annulations prendront effet dès le 1er mars 2020.



« A la suite d’une étude sur notre réseau au départ de Paris-Orly, nous avons pris la décision de stopper les dessertes de Las Vegas et de Boston pour la saison été 2020, et de renforcer nos opérations vers Montréal, Pointe-à-Pitre et New-York » , nous explique la direction de la compagnie britannique lundi 27 janvier.