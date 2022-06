Vueling relie la France aux USA avec... Level

San Francisco et Los Angeles sont deux destinations desservies cette saison par la compagnie long-courrier Level, et à travers le réseau Vueling, il sera désormais possible de relier Paris-Orly à ces deux villes californiennes en passant par l'aéroport de Barcelone El Prat,

Toutes les lignes exploitées par Level sont programmées pour être en correspondance avec les lignes court et moyen-courriers de Vueling, de façon à ce que les clients de Vueling puissent réserver un vol de Paris vers Los Angeles ou San Francisco, avec une correspondance directe à Barcelone avec la ligne Level,

" annonce le communiqué de presse.Vous l'aurez compris, la low-cost ne revient pas en France.L’itinéraire consiste donc à relier Paris-Orly aux vols directs opérés par Level, depuis Barcelone vers Los Angeles (lundi, mercredi, jeudi et samedi) et San Francisco (mardi, jeudi, samedi et dimanche), avec une escale de 5h45 maximum à Barcelone.Les billets sont en vente dès à présent sur flylevel.com, depuis la France, et Vueling. " affirme Lucía Adrover, la directrice Commerciale de Level.