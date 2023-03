Londres Gatwick : Norse Atlantic Airways lance 4 nouvelles destinations américaines

Norse Atlantic Airways poursuit l'extension de son réseau au départ de de Londres-Gatwick pour la saison été.



La compagnie va ajouter Los Angeles, San Francisco, Washington D.C. et Boston. Elle a d'ores et déjà annoncé le lancement de vols depuis Londres vers Orlando et Fort Lauderdale en mai prochain.



La desserte Londres-Washington D.C. sera lancée le 1er juin prochain avec jusqu'à 6 vols par semaine. La liaison Londres-Los Angeles sera également lancée le 30 juin prochain en vols quotidiens.



La desserte de Londres vers San Francisco sera inaugurée le 1er juillet 2023 avec 3 fréquences par semaine. La ligne Londres-Boston ouvrira le 2 septembre avec 5 vols hebdomadaires.



Norse Atlantic assure actuellement une desserte directe quotidienne entre Londres et New York et inaugurera une liaison quotidienne de New-York-JFK au départ de Paris-CDG le 26 mars prochain en Boeing 787 Dreamliner.