Lits froids : Face/B signe un partenariat avec Hoomy

Depuis la jeune pousse poursuit son développement, en signant un partenariat avec Hoomy.



Alors que les propriétaires vivent en moyenne à 404km de leurs logements, selon le communiqué de Face/B, la start-up réalise la rénovation des logements à distance.



“ Beaucoup de nos propriétaires vivent loin de leur résidence secondaire. Il est important, pour nous, de leur apporter une solution professionnelle pour leur permettre de valoriser leur patrimoine secondaire, ” poursuit Thierry Violleau, le fondateur de hoomy.



Cette dernière accompagne les propriétaires en s'occupant de la location des logements et en proposant un service de conciergerie.



Elle regroupe aujourd’hui près de 60 collaborateurs à l’année et gère plus de 700 logements sur toute la façade Atlantique et dans les Hautes-Pyrénées.



Le partenariat "clé en main" doit servir à accompagner les propriétaires de résidence secondaire dans leur projet de rénovation, simple rafraîchissement de mobilier à la gestion complète de travaux structurants.