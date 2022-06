Tourisme : les lits froids ne sont plus une fatalité !

C'est pour cela qu'il a créé en 2019 sa propre start-up : Face/B.



" Comme la Face B d'une cassette, quand on la retourne et on découvre une nouvelle chanson. C'est pareil avec les appartements, grâce à la start-up nous voulons leur redonnons une nouvelle vie, " confie l'entrepreneur.



Tout a débuté, avant que le covid-19 ne fasse des entrefilets dans la presse chinois.



Ayant gardé ses entrées au sein du groupe Pierre & Vacances, Thomas Montgrandi échange le directeur de maeva.com au moment, où l'entreprise a quitté le secteur de la résidence de tourisme pour utiliser le stock sortant des résidences de P&V.



La plateforme est ainsi devenu un mix entre Airbnb et une conciergerie, via la location de biens détenus par des particuliers. Sauf que la marque se retrouve face au problème de la qualité de son parc locatif.



" La grande majorité du parc dans les stations de montagne ou balnéaire a été construite entre les années 1970 et 2000, sans être toujours rénové. La demande est là, il suffit de voir le succès d'Airbnb, sauf que l'offre n'est pas au niveau. "



La France compte 3 millions de résidences secondaires en France, pour seulement 700 000 en locations. Et chaque année, entre 1 % et 3 % des lits touristiques en montagne sortent du marché, relatait le Monde.



Ainsi, avec 1,45 million de lits (chiffre Atout France de 2019) sur les sommets de notre pays, cela signifie que que 14 500 et 43 500 lits sortent des radars.



Le différentiel s'explique par des biens qui n'ont plus été remis au goût du jour depuis des années ou même des décennies.



Pour répondre à la problématique d'un parc vieillissant poussant les acteurs des villages vacances et les promoteurs touristiques à construire toujours plus, Face/B prend le contrepied de la politique actuelle.



" Nous nous sommes associés avec un architecte pour proposer une solution clé en main, permettant aux entreprises en contact avec les propriétaires, de proposer un produit pensée pour la location secondaire. "