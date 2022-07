Appli mobile TourMaG



Location de voiture : astuces et pièges à connaître

Plutôt que de prendre le train ou l’avion, vous avez décidé de louer une voiture pour profiter au mieux de vos prochaines vacances ? C’est en effet une solution pratique pour voyager en toute indépendance et avec souplesse, sans être tributaire des grèves de transports. Cependant, une location de voiture vous engage sur un certain nombre de points… Voici tout ce qu’il faut savoir pour une location en toute tranquillité.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 11 Juillet 2022

Avant de louer la voiture



Lisez attentivement le contrat, même si c’est parfois un peu fastidieux, et n’hésitez pas à demander des éclaircissements au loueur concernant les tarifs et les suppléments éventuels pour éviter toute mauvaise surprise (assurances, montant du dépôt de garantie et de la franchise, restitution du véhicule avec plusieurs heures de retard ou dans une autre agence etc). Sachez aussi que la plupart des agences de location de véhicules vous offrent jusqu’à 20% de réduction si vous réservez à l’avance et certaines cartes de fidélité, comme celles des compagnies aériennes, vous donnent automatiquement droit à des réductions. Par ailleurs, si vous souhaitez vous rendre dans un autre pays pendant vos vacances, des frais peuvent s’appliquer ; il vaut donc mieux le signaler à l’agence de location de voitures.



Avant de signer votre contrat, faites scrupuleusement le tour du véhicule et vérifiez que tous les défauts sont indiqués sur la fiche d’état : rayures, absence de roue de secours, autoradio en panne etc. Et si certains défauts vous posent problème, vous pouvez parfaitement demander à louer un autre véhicule, sous réserve de disponibilité.



Concernant l’assurance, il est recommandé d’en prendre une en plus pour réduire ou supprimer la franchise à votre charge. Cependant, la plupart des cartes bancaires gold en proposent une dès lors que vous payez votre location de voiture avec. Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à appeler votre banque pour connaître tous les détails. Cependant, gardez à l’esprit que même si votre carte vous permet d’avoir zéro franchise, vous devrez souvent avancer les frais en cas de dommages matériels, le remboursement intervenant plusieurs semaines plus tard. Enfin, sachez que certaines agences de location exigent que la location se fasse avec une carte de crédit et refusent les cartes à débit immédiat.

Pendant la location Juste après la signature du contrat de location, il peut être judicieux de prendre quelques photos du véhicule (avec date et heure) qui vous permettront de justifier de son état en cas de litige.



Si une panne ou un problème mécanique se produit pendant la location, ne vous lancez pas dans les réparations vous-même et ne vous présentez pas chez un garagiste sans avoir appelé votre agence de location de voiture au préalable. En effet, les loueurs disposent d’un service d’assistance 24h/24 agréé. Vous serez d’abord pris en charge au téléphone puis on vous enverra un dépanneur ou on vous indiquera l’adresse d’un garage partenaire à proximité. Si vous ne passez pas par cette étape et que vous avancez des frais pour les réparations, vous pourriez ne pas être remboursé.



En vacances, on a souvent beaucoup de route à faire et la tentation est grande de laisser le volant à un ami ou membre de la famille qui voyage avec vous. C’est en effet plus prudent en cas de fatigue mais à condition d’avoir vérifié au préalable que votre contrat de location de voiture vous y autorisait. C’est important car en cas d’accident, les assurances pourraient refuser de vous couvrir si vous n’avez pas déclaré de deuxième chauffeur.



Par ailleurs, si pendant la période de location, vous rencontrez une gêne répétée, mécanique ou autre, vous avez parfaitement le droit de demander un véhicule de remplacement à récupérer dans une agence de location de véhicules près du centre ville où vous vous trouvez par exemple.



Enfin, si vous perdez les clés de la voiture pendant la période de location, pas de panique ! Tous les loueurs disposent bien sûr d’un double. Mais l’acheminement de la clé est souvent assez coûteux alors il ne vaut mieux pas être étourdi.

Après la location Si vous restituez le véhicule de location en bon état, aucun frais supplémentaire ne vous sera facturé. Pensez aussi à faire le plein d’essence avant de rendre la voiture car les loueurs font généralement payer le carburant beaucoup plus cher que dans les stations essence. Il existe une option pour rendre la voiture sans avoir fait le plein mais les conducteurs sont généralement perdants financièrement s’ils y souscrivent. En résumé, il est toujours plus intéressant de faire le plein avant de rendre le véhicule et il faut donc s’organiser en conséquence.



Si vous souhaitez rendre votre voiture à l’agence de location de véhicules près de la gare alors que vous l’avez louée à l’agence de location de véhicules près de l’aéroport par exemple, sachez que des frais supplémentaires s’appliqueront si ce n’était pas prévu dans votre contrat.



Il arrive parfois de rendre le véhicule quand l’agence est fermée… Pour partir l’esprit tranquille, prenez des photos datées de la voiture, avant de quitter les lieux. Si le véhicule est rayé, ou même volé, avant que l’agence n’ouvre, vous pourrez ainsi facilement prouver que vous êtes hors de cause.



En cas de somme débitée après la location, et à votre insu, sachez que vous pouvez contester le prélèvement auprès du loueur. Les litiges et les abus ne sont pas rares mais il est toujours possible de trouver un arrangement à l’amiable. Il est en effet dans l’intérêt du loueur que vous laissiez un avis positif sur son site ou d’autres plateformes… Mais si vous ne trouvez pas de solution à votre litige, il peut être utile de consulter un service juridique de consommateurs ou de prendre conseil auprès d’un avocat.



Par ailleurs, si vous pensez louer régulièrement une voiture pour des vacances, ou même vos déplacements professionnels, il peut être intéressant de souscrire à une carte de fidélité auprès de l’enseigne de location. Le plus souvent gratuites, ces cartes permettent de cumuler assez rapidement des points qui donnent lieu à des réductions lors des prochaines locations et parfois à des bons d’achat chez des établissements partenaires.

