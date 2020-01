Loisirs Enchères en ordre de marche pour atteindre les 100 M€ d'ici 2023

Rejoindre l'indice French Tech 120 nous donne tout d'abord une visibilité à la fois BtoC et BtoB. Cela renforce la réassurance auprès de nos fournisseurs et nous donne une visibilité auprès d'investisseurs potentiels. C'est aussi une reconnaissance du travail accompli.Cela montre également que Loisirs Enchères est bien établi dans l'univers du voyage et des loisirs. Nous sommes en phase d'accélération depuis notre levée fonds réalisée il y a un an (4 M€ fin 2018). Les échanges avec les autres start-up sont aussi extrêmement importants et pas seulement avec des entreprises issues du secteur des voyages.Gestion de la croissance, recrutement, taxes... les sujets sont nombreux et les préconisations sont toujours intéressantes. Etre présent dans cet écosystème est très enrichissant.Nous avons réalisé une excellente année. 210 000 enchères ont été remportées en 2019.Notre levée de fonds nous a permis d'accélérer et de structurer nos équipes IT et technologiques. Nous sommes en phase avec notre plan de marche dont l'objectif est d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2023.Nous avons beaucoup recruté en 2018 et 2019. Aujourd'hui nos équipes comptent 50 salariés, dont 45 personnes à Bordeaux et 5 dédiées au commercial à Paris.