Londres toujours en avance d’une idée

Fière de son patrimoine, conservatrice et créative, Londres façonne sa personnalité dans un paradoxe permanent. Elle demeure une ville surprenante, à la fois extravagante et traditionnaliste, différente et familière. Avant Broadway, Paris ou Rome elle donne le ton, lance les modes. Capitale du Royaume-Uni qui réunit l’Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord elle reste farouchement fidèle à une série de rites attachés à la Couronne et à son histoire. Sa magie tient aussi à son décor, des palais royaux dans un immense jardin fleuri. Londres se renouvelle, se réinvente toujours en avance d’une idée. En voici quelques exemples

Vendredi 4 Mars 2022

Inspirations maritimes



La dernière originalité est un



Dans un style romantique on peut préférer une traversée de Londres en canoë kayak au clair de lune. Plus sportifs seront les hors-bords à grande vitesse de Thames Rocket Tamise qui décoiffent façon James Bond.



La saison estivale donnera la part belle aux nouveaux bateaux « BBQ » qui disposent de leur propre barbecue et de confortables matelas de plage ! Et pourquoi pas un voyage dans le temps avec le Cutty Sark. Amarré à Greenwich ce légendaire clipper vieux de 150 ans accueille les visiteurs. Avec la Rig Climb Experience ils grimperont au gréement et escaladeront les enfléchures comme le faisait son équipage jadis.

A 80 kilomètres de la mer du Nord, là où finit l’estuaire, où commence la Tamise, la ville cultive en toutes saisons sa vocation maritime. Et parlons-en de cette Tamise qui, beaucoup plus large que la Seine à Paris, ne se contente pas de simples croisières.La dernière originalité est un Jacuzzi flottant . Vous avez bien lu et, quelle que soit la température ambiante, l’eau à bord de cette embarcation ne descend jamais sous les 38°C ! Expérience de deux heures à faire en tenue de maillot de bain le long des flots et des canaux. Possibilité d’embarquer 7 personnes ! Il n’est pas interdit de boire à bord.Dans un style romantique on peut préférer une traversée de Londres enau clair de lune. Plus sportifs seront les hors-bords à grande vitesse dequi décoiffent façon James Bond.La saison estivale donnera la part belle aux nouveaux» qui disposent de leur propre barbecue et de confortables matelas de plage ! Et pourquoi pas un voyage dans le temps avec le. Amarré à Greenwich ce légendaire clipper vieux de 150 ans accueille les visiteurs. Avec lails grimperont au gréement et escaladeront les enfléchures comme le faisait son équipage jadis.

A l’heure de l’apéro ou du tea time A certaines heures de la journée les Anglais respectent quelques traditions, une pinte de bière, un verre de gin ou de whisky, une tasse de thé…



Il n’y a rien de plus britannique que d’aller siroter une bière dans un pub. Ce serait sans mais compter les whiskys « small batch », les gins et cidres artisanaux qui font aussi la renommée du pays. Vous pourrez apprendre à mieux les connaître à travers les nombreuses visites guidées et dégustations proposées.



Amateurs de gin tonic et de vélo c’est le moment de vous inscrire aux visites de Londres conçues par Tally Ho. Escortés par un guide haut en couleurs ainsi qu’un bar à gin victorien ambulant – où vous vous ravitaillerez à chaque étape (avec modération) - vous découvrirez un Londres méconnu qui, à l’instar Southwark, a partie liée avec l’histoire de cette boisson. Ce sera le moment de découvrir l’architecture dickensienne unique de ce quartier, son street art et ses marchés de plein air.



Vous pourrez aussi prendre en verre en tutoyant les sommets en grimpant jusqu’au mythique Dôme de l’O2 (Dôme du Millénaire) qui culmine à 52 mètres. Il offre un panorama unique sur la ville surtout au crépuscule quand les lumières scintillent entre le parc olympique et Canary Wharf.



La fête est toujours plus folle lorsqu’elle a un parfum d’interdit : telle est la devise de Cahoots un bar de Soho au décor de club clandestin des années 40. Ses cocktails « bootleg » et ses concerts de jazz récréent l’ambiance transgressive du Londres de l’après-guerre. Niché dans une ancienne gare ferroviaire qui servit d’abri lorsque Londres subit les bombardements de l’aviation allemande en 1940-1941 ce bar soigne tous les détails : flasques à whisky, godets en étain, faux tickets de rationnement jusqu’au bout de la nuit. Ambiance garantie.





Du sous-sol aux sommets, des tables originales



La restauration londonienne nous surprend en prenant les chemins de traverse à l’exemple du métro londonien l’un des lieux les plus mythiques de la capitale britannique. Le saviez-vous ? Il dispose de son propre restaurant gastronomique. Les chefs Bea et Nick ont converti un wagon datant de 1967 avec sièges d’origines, posters vintage et argenterie, en un lieu exceptionnel dévolu à une cuisine fine d’inspiration latino-américaine. « Garé » à la station Walthamstow Pumphouse Museum, le restaurant ouvert le soir dispose de 35 couverts. Il est recommandé de réserver sa table à l’avance.



Avec son décor bariolé, le restaurant bistronomique Sketch, véritable œuvre d’art, sert un merveilleux afternoon tea inspiré par l’univers des contes de fée. On y reçoit la visite de personnages aussi étonnants que le Maître du Thé et Monsieur Caviar Man. Forte d’un brassage culturel important la scène gastronomique de Londres s’est considérablement enrichie et diversifiée. Les desserts aussi méritent un moment d’intérêt. Cette ville où se multiplient les restaurants étoilés est devenue une véritable destination gastronomique.La restauration londonienne nous surprend en prenant les chemins de traverse à l’exemple dul’un des lieux les plus mythiques de la capitale britannique. Le saviez-vous ? Il dispose de son propre restaurant gastronomique.ont converti un wagon datant de 1967 avec sièges d’origines, posters vintage et argenterie, en un lieu exceptionnel dévolu à une cuisine fine d’inspiration latino-américaine. « Garé » à la station Walthamstow Pumphouse Museum, le restaurant ouvert le soir dispose de 35 couverts. Il est recommandé de réserver sa table à l’avance.Avec son décor bariolé, le restaurant bistronomique, véritable œuvre d’art, sert un merveilleux afternoon tea inspiré par l’univers des contes de fée. On y reçoit la visite de personnages aussi étonnants que le Maître du Thé et Monsieur Caviar Man.

Prenons de la hauteur pour atteindre les sommets des tours futuristes qui rendent la ville si photogénique et offrent aux visiteurs de fabuleux panoramas. Ainsi, aux portes de la « City », niché au 36ème étage du 20 Fenchurch Street - gratte-ciel de 155 mètres surnommé le Talkie-Walkie –, le Sky Garden peut s’enorgueillir d’être le plus haut espace vert de la capitale. Au-delà de ses plantations exotiques, de sa terrasse ouverte et ses vues imprenables sur la ville, le plus haut jardin de Londres propose dégustations de vin, soirées DJ et séances de yoga au lever du soleil. Pour sa table et sa vue la Brasserie Darwin mérite la montée.



Au 40e étage de la Heron Tower l’un des immeubles les plus hauts de la capitale, le Duck & Waffle est considéré comme le restaurant le plus haut du Royaume-Uni ! Il accueille 7 jours sur 7, du lever du soleil jusqu’au cœur de la nuit. Toujours en altitude pour amateurs de bonne chère le London on the Sky est suspendu à 30 mètres au-dessus de Greenwich.



Avant de quitter les sommets, vous pourrez aussi tester l’’Aqua Shard situé au 31e étage du Shard l’un des plus hauts gratte-ciels de la ville (210 mètres) pour tester son très original « afternoon tea Peter Pan ». Toutes ses douceurs s’inspirent des célèbres personnages imaginés par J.M. Barrie : crocodiles à la framboise, biscuits en forme de Fée clochette et cocktails à la poussière de fée, à base de menthe, de pomme et d’absinthe.



Également célèbre pour son « afternoon tea », l’un des plus originaux de la capitale, est le Science Afternoon Tea conçu par le luxueux hôtel The Ampersand, grand bâtiment victorien proche de la station de métro South Kensington. Ce classique de la gastronomique britannique y est revisité sous forme de petites douceurs expérimentales et de dinosaures savoureux enveloppés dans un panache de neige carbonique.



Les innombrables parcs de Londres accueillent de grands événements gastronomiques tel le Festival Taste of London organisé l’été à Regent’s Park.

Nuits insolites



Avec ses célèbres espaces dévolus aux tigres et aux lions, le zoo de Londres est l’une des attractions les plus prisées de la capitale. Le saviez-vous ? Vous pouvez prolonger l’expérience en passant la nuit sur place dans ses bungalows safari qui se trouvent au cœur de son enceinte. Dépaysement assuré au sein des grognements, hululements et autres rugissements. En matière d’ hébergements insolites, entre les hôtels flottants, les éco-hôtels et même les bungalows safari, Londres donne l’embarras du choix !Avec ses célèbres espaces dévolus aux tigres et aux lions, leest l’une des attractions les plus prisées de la capitale. Le saviez-vous ? Vous pouvez prolonger l’expérience en passant la nuit sur place dans sesqui se trouvent au cœur de son enceinte. Dépaysement assuré au sein des grognements, hululements et autres rugissements.

Amarré au Royal Victoria Dock, près de Greenwich, le Good Hotel London est un hôtel flottant à but non lucratif. A la fois stylé et engagé il reverse 100% de ses profits à la Good Global Foundation qui vient en aide aux communautés démunies à travers le monde. Son toit-terrasse offre une magnifique vue panoramique. Amarrée juste à côté de Tower Bridge, la péniche du Harpy Houseboat peut accueillir jusqu’à 12 personnes.



Les amateurs d’hôtels originaux pourront aussi opter pour le Zetter Townhouse, dans le quartier branché de Clerkenwell. Ce lieu haut en couleurs à la décoration excentrique et vintage dispose de 13 chambres et d’un bar à cocktails très réputé.



Et pour qui serait en manque d’émotion, rendez-vous pour l’expérience Dare Skywalk au tout nouveau et ultra moderne stade de Tottenham l’un des plus récents monuments de Londres. Après un briefing sur la sécurité donné par un guide d’escalade qualifié vous aurez la possibilité d'escalader extérieurement l’incroyable arène des Spurs dont la devise est « To dare is to do » (Oser c’est faire) et l’emblème, un coq. Les plus courageux se lanceront donc jusque vers l’emblématique coq doré qui surmonte le stade pour profiter d’une vue à 360 ° sur la ville. L’expérience se complètera par une sortie sur une passerelle de verre installée à 46,8 mètres au-dessus du terrain de football. Les plus téméraires pourront descendre en rappel.

Jubilé de Platine

Elizabeth II fête cette année le 70ème anniversaire de son règne. Le Jubilé de Platine organisé en son honneur sera accompagné de festivals, de feux d’artifice et d’une multitude de fêtes populaires entre le 2 et le 5 juin.



Pour en savoir plus sur la royauté britannique vous avez la possibilité de vous inscrire aux visites guidées « Secret Royals » organisées par Remarkable Tours. Elles vous feront découvrir des lieux mythiques de la monarchie comme le Palais de Buckingham ou l’Abbaye de Westminster par le prisme de son histoire cachée et ses secrets les plus avouables ou pas.

Se rendre à Londres et s’y déplacer La capitale est desservie par six aéroports internationaux, parmi lesquels Heathrow et Gatwick, qui assurent des liaisons directes ou avec escale partout dans le monde.



Pour réduire votre empreinte carbone, vous pouvez aussi voyager en train : Londres dispose de 12 grandes gares, dont Waterloo, Euston et Paddington. La gare de St Pancras International est quant à elle desservie par l’Eurostar, qui relie la capitale aux grandes gares européennes.



Sur place, il est très facile de se déplacer grâce aux transports publics – métro, tramway, bus et bateau – ainsi qu’au téléphérique Emirates Air Line, qui vous donnera un aperçu unique du ciel londonien. Tous les véhicules et un grand nombre de stations et gares sont accessibles en fauteuil roulant, et le port du masque y est recommandé.



Vous pouvez également avoir recours aux vélos en libre-service de Santander Cycles, qui sont disponibles sur des centaines de bornes à travers la capitale à partir de 2 livres sterling.



Les sites et attractions de Grande-Bretagne appliquent tous des mesures sanitaires différentes pour la sécurité de leurs visiteurs. Nous vous recommandons de consulter leurs sites internet avant de partir pour vous renseigner sur les contraintes qui s'appliquent.



Capitale chargée d’histoire Londres cultive avec bonheur un dynamisme cosmopolite. De ses monuments séculaires aux tours futuristes elle aime cultiver les contrastes audacieux. Elle donne envie de bouger, de rencontrer, de parler, de découvrir. Et il y a temps à faire, à voir….

