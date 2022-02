Long-Ma, le cheval-dragon de François Delarozière revient à la maison

Au milieu de l’hiver, il est arrivé à Toulouse pour y déployer ses 12 mètres de haut, 5 mètres de large, et 45 tonnes de mécanisme et d’effets spectaculaires pour donner vie à une figure de la mythologie chinoise…Sa présence va marquer la nouvelle saison de la Halle de la Machine, l’une des attractions phares de ce nouveau quartier de Toulouse, qui célèbre aussi, juste à côté, l’épopée de l’aéropostale sur la Piste des Géants.Pendant plusieurs mois,, encadré par Astérion le Minotaure et Ariane l’araignée géante, qui vont se livrer à un véritable chassé-croisé onirique et fantastique.