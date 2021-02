Louvre Hotels Group : Max Cergneux nommé directeur du développement

" Il a contribué à des stratégies de croissance à travers l'Europe et travaillé sur de nombreux projets, comme le développement de nouvelles marques, joint-ventures et acquisitions dans les plus importantes villes du monde ", précise Louvre Hotels Group dans un communiqué.



Il a ensuite rejoint Choice Hotels à Londres pendant six ans, où il était en charge de l'expansion des marques, notamment au travers de négociations d'investissements, de transactions multiples et de partenariats stratégiques.



" Je suis très heureux de mettre à contribution ma passion et mon expérience en développement d’entreprises pour renforcer le leadership de Louvre Hotels Group. C’est très enthousiasmant de rejoindre Louvre Hotels Group et de participer, aux côtés de Pierre-Frédéric Roulot, au développement du deuxième groupe hôtelier mondial ", a déclaré Max Cergneux.