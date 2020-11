"Love of Life" : Celestyal Cruises opte pour une nouvelle identité de marque

Celestyal Cruises dévoile sa nouvelle identité de marque inspirée par l’amour de la vie typiquement hellénique.



"Le nouveau logo est une interprétation moderne des moulins à vents traditionnels et emblématiques qui parsèment les îles grecques , indique la compagnie dans un communiqué.



Le nouveau slogan "Experience life, experience the journey" ("La vie est une expérience, vivez le voyage"), est quant à lui directement inspiré du poème grec "Ithaca" de Constantin Cavafy.



L’identité de marque puise son essence dans trois mots grecs emblématiques - i[filoxenia, kefi et filotimo . Traduits, ces mots incarnent ensemble l’origine de l’hospitalité grecque et l’esprit de bonheur, de joie, de passion, de partage et de découverte qui rendent les voyages si particuliers]i".