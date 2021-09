Lyon-Saint Exupéry, aéroport pilote pour le développement de l'hydrogène

Airbus, Air Liquide et VINCI Airports annoncent leur partenariat dans le but développer l'usage de l'hydrogène dans les aéroports et de constituer un réseau aéroportuaire européen nécessaire à l’accueil du futur avion à hydrogène. Et ce, afin d'accélérer la décarbonation du secteur aérien.



Ainsi, les trois partenaires ont choisi l’aéroport Lyon-Saint Exupéry comme aéroport pilote.



" Ce partenariat s’appuie sur le savoir-faire d’Airbus dans les avions commerciaux, sur l’expertise d’Air Liquide dans la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur hydrogène (production, liquéfaction, stockage et distribution) ainsi que sur la portée mondiale de VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé avec 45 aéroports dans 12 pays, ce qui contribuera à créer l’effet réseau recherché ", indiquent les trois partenaires dans un communiqué.