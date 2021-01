MSC Croisières annule deux croisières du MSC Grandiosa en janvier

Suite à la prolongation des mesures sanitaires restrictives liées à la circulation à l'intérieur du pays en Italie, telles que définies dans le dernier décret du gouvernement italien, interdisant l'accès et l'utilisation des ports d'embarquement jusqu'au 15 janvier, MSC Croisières a annoncé aujourd'hui être contrainte d'annuler les croisières du MSC Grandiosa au départ de Gênes, en Italie, le 10 janvier et, par mesure de précaution, d'annuler également le départ de la croisière du 17 janvier.



En conséquence, la première croisière du MSC Grandiosa partira désormais de Gênes le dimanche 24 janvier suite à la suspension temporaire des opérations en raison de la mise en oeuvre de ces mêmes mesures pendant les fêtes de fin d'année.



Le dernier navire de la compagnie reprendra ses croisières hebdomadaires prévues au départ de Gênes tous les dimanches et fera escale dans les ports italiens de Civitavecchia (Rome), Naples, Palerme et La Valette à Malte, avec des possibilités d'embarquement dans chaque port d'Italie.