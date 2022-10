Appli mobile TourMaG



MSC Croisières dévoile l’offre de divertissement à bord de son nouveau fleuron, le MSC World Europa

Le MSC World Europa, livré à la compagnie le mois prochain, proposera ses premières croisières dans le Golfe Arabique avant de se positionner en Méditerranée au départ de Marseille dès le mois d’avril 2023. Le premier navire au gaz naturel liquéfié de MSC Croisières offrira à tous ses hôtes un large choix de divertissements avec notamment des spectacles ou des expériences immersives. Les passagers pourront profiter de cinq soirées à thème, de deux nouveaux jeux interactifs sur écran géant ou encore d’attractions ultramodernes dans des espaces résolument high-tech du navire.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 3 Octobre 2022

Le MSC World Europa sera le navire le plus innovant et le plus avancé sur le plan environnemental à date de la flotte MSC Croisières. Ce nouveau fleuron proposera des options de divertissement nouvelle génération, pour aller de pair avec son design innovant et ses technologies de pointe. Les hôtes pourront profiter de divertissements inédits du matin au soir, comme trois nouveaux spectacles-concerts dans la salle polyvalente futuriste nommée Luna Park Arena ; cinq nouvelles productions théâtrales grand format au World Theatre ; quatre expériences à thème au Panorama Lounge ; ainsi que des animations surprises dans différents espaces du navire.



Luna Park Arena est une salle polyvalente de 300 places dans laquelle seront projetés des films ou organisés des spectacles de jeux, des activités pour enfants ou encore des soirées à thème. Dans cette salle pendant la journée, différentes activités adaptées à tous les âges seront proposées comme le nouveau concept VR Drone Academy ou encore Digital Dance Academy avec trois cours personnalisés animés par la gagnante britannique de l’émission Danse avec les Stars . Des spectacles de jeux interactifs y seront également organisés et les enfants se réjouiront de participer à Doremi’s Wake Up Rave. Tout au long de la croisière, les hôtes pourront aussi relever toutes sortes de défis pour tenter de battre des records du monde Guinness en journée, avant d’assister à de beaux spectacles le soir.



La scène principale à bord se trouve au World Theatre. Cinq nouveaux spectacles originaux y seront représentés, sur les thèmes de l’exploration, du voyage, de la mer, du théâtre et du développement durable. Ces spectacles ont des particularités surprenantes, des artistes hors-pair, des animations visuelles LED, des décors et des accessoires originaux, ainsi que 350 costumes spectaculaires conçus sur-mesure.



Situé à la poupe du navire, le sublime Panorama Lounge proposera des expériences musicales. Le sol de cette salle est interactif, avec des designs qui transformeront tout l’espace, ainsi que des écrans sur lesquels seront reflétés les thèmes des soirées. Pendant la journée, les hôtes pourront faire appel à leur créativité dans ce lounge. Des écrans interactifs au sol diffuseront les dessins des passagers sous format GIF ou se transformeront en livre de coloriage géant pour une activité amusante intergénérationnelle. Le soir, quatre expériences immersives en musique présenteront l’évolution de la danse au fil des décennies et à travers les continents, de la samba au tango, de la valse au disco et au lindy hop, entre autres. Avec des musiciens, des danseurs, des trapézistes et des acrobates, chaque expérience se vivra dans un thème dédié. Le lieu se transforme ensuite en discothèque avec une ambiance « d’After ».







Pour toute information complémentaire sur les services proposés à bord et réservation de croisière, rendez-vous sur

Le navire offrira aussi toutes sortes d’attractions, de manèges et d’activités surprenantes. Premier en son genre, The Venom Drop @ The Spiral sera le plus long toboggan sec en mer d’une hauteur de 11 ponts. Ses courbes élégantes séduiront tous les aventuriers et incarnent un chef-d’œuvre architectural impressionnant. De plus, ce navire offrira le plus grand parc aquatique de la flotte MSC Croisières, équipé d’une technologie en réalité virtuelle. Tout au long de la croisière, les passagers pourront participer à de nombreuses activités pendant les journées en mer, du roller disco au bingo rock’n’roll en passant par les autos tamponneuses et autres compétitions sur le thème du football. Pour enrichir l’offre de divertissement high-tech à bord du MSC World Europa, une soirée « DJ Sundowner » sera organisée tous les jours avec une animation DJ holographique pour profiter du coucher de soleil en mer de façon inoubliable.Pour toute information complémentaire sur les services proposés à bord et réservation de croisière, rendez-vous sur www.msccroisieres.fr

