MSC Croisières dévoile son programme hiver 2023/2024

MSC Croisières dévoile un programme hivernal plus riche que jamais. En plus des traditionnels départs depuis Marseille et Le Havre, découvrez une multitude d’itinéraires aux 4 coins du monde. Réouverture d’itinéraires en Chine, nouveaux ports d’embarquement, dont New York pour des itinéraires uniques, et des destinations confidentielles au Moyen-Orient s’offrent aux hôtes de la compagnie cette saison !



Rédigé par MSC Croisières le Lundi 2 Octobre 2023

Principal port de départ en Méditerranée, Marseille accueillera cet hiver 3 navires de la compagnie, MSC World Europa , MSC Fantasia et MSC Sinfonia pour des itinéraires de 7 à 10 nuits en direction de l’Italie, de l’Espagne, de Malte et du Maroc.



MSC World Europa : départ tous les samedis pour naviguer à la découverte de Gênes, Civitavecchia (Rome), Palerme, La Valette et Barcelone.



MSC Fantasia : départ tous les dimanches en direction de Gênes, La Spezia, Naples, Palma de Majorque et Barcelone.



MSC Sinfonia : départs réguliers de janvier à avril 2024 pour des croisières de 9 ou 10 nuits à la découverte de Barcelone, Ceuta, Malaga, Alicante, Tanger, Casablanca et Gênes.



Et pour découvrir l’Europe du Nord :

MSC Euribia, le dernier fleuron de la compagnie, sera positionné tous les jeudis au départ du Havre sur l’itinéraire " Perles du Nord ", un itinéraire introduit en 2021. Ces croisières de 7 nuits font escale à Hambourg en Allemagne ; Zeebruges pour Bruges et Bruxelles ; Rotterdam aux Pays-Bas et Southampton au Royaume-Uni. En janvier, le navire proposera un voyage exceptionnel de 21 nuits pour les amateurs de soleil, avec des escales à Casablanca et Marrakech au Maroc et à Tenerife, Gran Canaria et Lanzarote aux Canaries.



Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir des horizons plus lointains, MSC Croisières positionne 18 de ses navires sur d’autres continents. Laissez-vous tenter par les magnifiques départs depuis New York à bord de MSC Meraviglia , ou la découverte de sites classés au patrimoine de l’UNESCO parmi les plus beaux au monde (Pétra, AlUla) en mer Rouge sur MSC Orchestra , ou pourquoi pas les paysages sauvages de l’Afrique du Sud à bord de MSC Splendida ? Que diriez-vous également de découvrir les Antilles à partir de Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre à bord de MSC Seaside ?



Le programme de navigation Hiver 2023/24 de la flotte MSC Croisières : Méditerranée – MSC World Europa , MSC Fantasia , MSC Sinfonia



● Europe du Nord – MSC Euribia



● Antilles & Caraïbes – MSC Magnifica, MSC Seascape, MSC Seaside, MSC Seashore, MSC Divina, MSC Meraviglia



● Dubaï, Abu Dhabi et Qatar – MSC Virtuosa, MSC Opera



● Égypte, Jordanie, mer Rouge & Arabie Saoudite – MSC Orchestra



● Amérique du Sud – MSC Grandiosa, MSC Lirica, MSC Seaview, MSC Musica, MSC Armonia, MSC Preziosa



● Asie : MSC Bellissima



● Afrique du Sud – MSC Splendida



● Croisière Tour du Monde – MSC Poesia



► Pour plus d’informations sur les itinéraires Hiver 2023/2024, rendez-vous sur www.msccroisieres.fr



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notre site web pour découvrir toutes nos actualités, nos destinations et nos navires. www.msccroisieres.fr

www.mscbook.fr





Lu 165 fois Notez

Dans la même rubrique : < > CFC Croisières lève le voile sur les croisières de 2024 ! Le mini-break parfait : Les Croisières Courtes en Méditerranée