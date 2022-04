Appli mobile TourMaG



MSC Croisières dévoile son riche programme d’excursions estivales et ouvre les ventes du MSC Euribia

En ce printemps 2022, les actualités de MSC Croisières incitent au voyage et à la découverte des merveilles de notre planète. Avec l’ouverture des ventes pour les premières croisières du MSC Euribia et l’annonce du plus large programme d’excursions jamais proposé par la compagnie, MSC Croisières propose à ses hôtes des vacances inoubliables.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 18 Avril 2022

1 390 excursions pour toutes les envies, aux quatre coins du monde Parmi les plaisirs des vacanciers en croisière, il en est un qui met tout le monde d’accord : partir à la découverte des différentes destinations. À travers les excursions proposées par MSC Croisières, les hôtes peuvent découvrir les plus beaux endroits du monde selon leurs envies.



Et cet été, ce ne sont pas moins de 1 390 activités à réaliser dans les villes desservies par la compagnie. Ce vaste programme comprend des activités pour tous les âges et tous les goûts : des familles avec des enfants en bas âge aux voyageurs solo. La durée des excursions proposées est variable, allant de journées entières d’exploration à des demi-journées de découvertes.



Les clients peuvent réserver ces excursions à l’avance, bénéficiant de remises allant jusqu’à 20%. Réserver en amont offre non seulement la garantie de sécuriser sa place, mais aussi la garantie d’avoir accès aux sites les plus visités et très plébiscités. Il est également possible de réserver un « Forfait Explorer » disponible avant et pendant la croisière : le top 3 des excursions les plus demandées à un tarif avantageux.



Soucieuse de préverser l’environnement, MSC Croisières propose aussi des excursions placées sous le signe des mobilités douces et de la contribution à la protection de la faune et de la flore. Ce programme comprend les « excursions PROTECTOURS ». Introduites par la compagnie en 2020, ces excursions sont conçues pour offrir un aperçu authentique de la faune et la flore locales dans le plus grand respect de l’environnement et de la beauté naturelle de la planète. Près de 70% de ces excursions comprennent des modes de transport à faible impact environnemental, comme la randonnée, le vélo ou le kayak. De plus, un grand nombre de ces excursions prévoit une contribution directe à la protection de l’environnement en soutenant des mesures de protection d’espèces et d’habitats menacés.



Pour renforcer cet objectif de développement durable, MSC Croisières va introduire des modes de transport hybride et électrique dans plus de 10 villes européennes visitées cette année. De plus, la gamme MSC BIKE ADVENTOURS a été élargie avec 150 excursions à vélo prévues cet été. Cette option étant aujourd’hui disponible dans 21 pays, les hôtes auront plus que jamais l’opportunité de visiter certaines destinations incontournables avec une faible empreinte carbone.



Cap sur l’Europe du Nord dès l’été 2023 avec le MSC Euribia, fleuron de MSC Croisières



MSC Croisières ouvre les ventes pour les croisières à bord du MSC Euribia , le navire le plus avancé de la compagnie en matière environnementale et le deuxième navire au Gaz Naturel Liquéfié actuellement en construction aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire. Sa livraison est prévue début juin 2023. Le navire passera sa saison inaugurale en Europe du Nord, avec deux itinéraires différents.



Le MSC Euribia affichera une silhouette différente de ses navires jumeaux de la classe Meraviglia-Plus, grâce à une œuvre d’art exclusive sur sa coque, réalisée par l’artiste allemand Alex Flaemig rendant hommage à l’engagement de MSC Croisières pour la protection des océans.



L’itinéraire du MSC Euribia débutera à Kiel, en Allemagne, puis marquera une première escale à Copenhague, capitale haute en couleurs du Danemark. Le navire mettra ensuite le cap sur la Norvège pour faire escale à Hellesylt en plein cœur du sensationnel Sunnylvsfjord. Il traversera ensuite l’Aurlandfjord pour atteindre la ville portuaire d’Alesund et le sublime village de Flam.



Pour plus d'informations sur les dates et itinéraires, rendez-vous

Tous les membres Voyagers Club qui réservent une croisière à bord du MSC Euribia bénéficieront de leur remise habituelle de 5%, ainsi que d’une remise supplémentaire de 5%, et recevront le double de points Voyagers Club. De plus, les membres Silver, Gold et Diamond recevront un crédit à bord de 50 € par personne.

