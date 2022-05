Appli mobile TourMaG



MSC Croisières innove avec une nouvelle formule « séjour & croisière » dès cet été, et ouvre les ventes de sa croisière Tour du Monde 2024

Qui n’a jamais rêvé de parcourir le monde et découvrir les richesses de notre planète ? MSC Croisières a ouvert les ventes de sa croisière Tour du Monde 2024 avec un itinéraire inédit à bord du MSC Poesia. Au départ de Marseille, et arrivée au Havre partez pour l’aventure d’une vie, riche d’un parcours de 49 destinations dans 28 pays différents.

L’embarquement pour ce voyage de 116 jours se fera depuis le port de Marseille le 6 janvier 2024 et l’arrivée au port du Havre le 30 avril 2024. Pendant près de quatre mois, les hôtes s’émerveilleront d’escale en escale lors de cette expérience inoubliable.



Ce tour du monde débutera avec la visite de destinations incontournables en Méditerranée comme l’Espagne, Malte, Chypre, Israël et une journée de visite du Caire en Égypte. Le navire entamera ensuite la traversée du célèbre Canal de Suez pour atteindre la Mer Rouge qui dévoile ses merveilles à Louxor et à Pétra, en Jordanie.



Après une escale à Djeddah, en Arabie saoudite, le navire mettra le cap sur les eaux cristallines des plus belles îles de l’Océan Indien comme Zanzibar, les Seychelles et l’île Maurice. Il atteindra ensuite l’Afrique du Sud, pays éclectique par excellence, pour trois escales à Durban, à Port Elizabeth et au Cap.







Les Caraïbes se profileront ensuite à l’horizon avec des escales dans les belles îles de la région : Sainte-Lucie, la Barbade, la Martinique, la République Dominicaine et les Bahamas, incluant une escale à MSC Ocean Cay, île privée de la compagnie, qui est une réserve marine dédiée à l’amélioration de la biodiversité.



Aux États-Unis, des nuits à quai sont prévues à Miami, en Floride, ainsi qu’à New York, avant de continuer l’aventure vers la Nouvelle Écosse et le Québec, au Canada. Sur le chemin du retour vers l’Europe, d’autres destinations exceptionnelles se dévoilent : certaines des plus belles villes d’Europe du Nord, ainsi que le Groenland et l’Islande.



Une nouvelle formule « séjour & croisière » pour découvrir une sélection de destinations avant d’embarquer en croisière Pour celles et ceux souhaitant prolonger la découverte des destinations pendant leurs vacances, MSC Croisières a lancé les formules « séjour et croisière » incluant une ou deux nuits en hôtel 4 étoiles avant l’embarquement à bord.



En Méditerranée, les hôtes MSC auront l’opportunité, dès cet été 2022, de passer jusqu’à deux jours supplémentaires à la découverte de Venise ou d’Athènes, avant de prendre le large à bord du navire pour une croisière de 7 nuits. Une opportunité de profiter encore plus de ses vacances à bord comme à terre grâce à une expérience enrichie de bout en bout. Cette offre sera également déployée un peu plus tard dans la saison pour les croisières au départ de Miami et de Port Canaveral/Orlando, puis New York dès l’été 2023.



Outre l’hébergement, ces nouvelles formules incluent le petit déjeuner, une excursion d’une demi-journée dans la ville concernée, le transfert des bagages entre l’hôtel et la cabine à bord du navire et un transport privé entre l’hôtel et le port d’embarquement.



Les deux jours d’exploration de Venise seront disponibles pour les hôtes qui optent pour une croisière à bord des navires MSC Armonia, MSC Fantasia, MSC Musica et MSC Sinfonia au départ des ports de Venise/Marghera, Monfalcone/Venise et Trieste.



Les hôtes préférant une croisière à bord du MSC Lirica au départ du Pirée en Grèce ont la possibilité de passer un ou deux jours supplémentaires en amont de la croisière pour visiter Athènes.



Les liaisons aériennes peuvent également être réservées via MSC Croisières permettant ainsi de choisir les vols les plus pratiques pour avoir le temps de visiter la ville avant d’embarquer pour la croisière.



