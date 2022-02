Appli mobile TourMaG



MSC Croisières lance sa campagne « Vivement l’été !»

Vivement l’été ! C’est le credo de MSC Croisières alors que se profile l’été et ses moments d’évasion pour découvrir la Méditerranée, l’Europe du Nord, les Émirats et les Caraïbes. La Compagnie propose un large choix d'itinéraires aux paysages variés alliant culture, plage et détente.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 28 Février 2022

Cet été, évadez-vous ! MSC Croisières lance sa campagne

« Vivement l’été ! » pour tous les passagers en quête d’évasion. Pour sa saison estivale, la Compagnie propose un programme très complet avec l’intégralité de sa flotte en activité, soit 19 navires. Une première depuis le début de la crise sanitaire. Avec 14 navires positionnés en Méditerranée, le sud de l’Europe sera sans aucun doute une destination privilégiée des vacanciers.



La variété des itinéraires et des navires permet à chacun de trouver sa croisière idéale, des courts séjours en Méditerranée aux croisières plus longues en Europe du Nord, en passant par les Émirats ou les croisières balnéaires aux Caraïbes.



En tout, les passagers pourront choisir parmi plus de 500 dates de départs, des itinéraires de différentes durées, un important choix de ports d’embarquement et des navires modernes offrant une expérience inégalée. À bord, les passagers pourront profiter d’activités variées à toute heure, de divertissements exceptionnels, de programmes immersifs dédiés aux familles et aux enfants, d’une offre de restauration internationale raffinée, de spas luxueux, tout en séjournant dans des cabines élégantes et confortables.



Des croisières d’exception et un dépaysement garanti



● Méditerranée :



Un vaste choix dans cette région, avec le MSC Seaside et le MSC Splendida pour découvrir les richesses de la Méditerranée occidentale.



Le MSC Seaside sera au départ de Marseille chaque vendredi à partir du 8 avril et fera escale sur la côte italienne, Gênes, Civitavecchia et Palerme avant de mettre le cap sur l’Espagne vers Ibiza et Valence.



Le MSC Splendida, quant à lui, sera au départ de Marseille tous les dimanches à partir du 3 avril. Il proposera des escales tout au long de la côté italienne avant de revenir vers Marseille. Parmi les escales de l’itinéraire, les passagers retrouveront les incontournables telles que Civitavecchia et Gênes mais également Syracuse et Tarente, les nouvelles escales inaugurées par MSC Croisières l’été dernier.



En Méditerranée orientale, les hôtes pourront embarquer à bord du MSC Musica pour partir à la découverte de la Grèce et de ses îles, au départ de Bari ou de Monfalcone. À partir du 1er mai, le navire fera escale à Katakolon, Héraklion et Santorin. Un itinéraire immanquable pour des vacances à la grecque !



● Europe du nord :



Deux navires seront positionnés en Europe du Nord : MSC Preziosa et MSC Grandiosa.



L’Europe du Nord est une destination très agréable durant l’été, les hôtes pourront découvrir de nombreux trésors en toute quiétude depuis la mer.



Le MSC Preziosa proposera des itinéraires de 7 et 14 nuits au départ de Kiel à partir de mai. Alors que l’itinéraire de 7 nuits permet aux passagers de découvrir les capitales de la Baltique comme Stockholm, Tallinn, Helsinki ou encore Saint-Pétersbourg, l’itinéraire de 14 nuits comprend quant à lui, la découverte de ces villes de renommée et des escales dans les Fjords norvégiens : Stavanger, Bergen, Flaam et Alesund.



Le MSC Grandiosa proposera des croisières de 7 nuits au départ de Copenhague et Kiel et desservira la Norvège en faisant escale à Oslo puis Kristiansand et Flaam.



Des croisières de 14 nuits seront également disponibles sur le MSC Grandiosa. Ces croisières desserviront, en plus des escales en Norvège, certaines capitales de la Baltique comme Helsinki, Tallinn et Saint Pétersbourg.



● Émirats arabes unis :



MSC Croisières prolonge son offre dans le golfe arabique du 2 avril au 25 juin, avec des croisières de 7 nuits à Dubaï, Abu Dhabi et l’île de Sir Bani Yas aux Émirats Arabes Unis et Doha au Qatar à bord du MSC Bellissima. Ce navire finira d’abord comme prévu sa saison en Mer Rouge (au départ de Djeddah en Arabie Saoudite jusqu’au 26 mars), il rejoindra ensuite le golfe arabique pour prendre la relève du MSC Virtuosa dès le 2 avril.



● Caraïbes :



Dans les Caraïbes, le nouveau fleuron de la Compagnie, le MSC Seashore, continuera à naviguer sur des itinéraires au départ de Miami, tandis que le MSC Divina offrira des croisières de 3, 4 et 7 nuits au départ de Port Canaveral (Orlando, en Floride). Ces deux navires feront toujours escale à Ocean Cay MSC Marine Reserve aux Bahamas.



