MSC Croisières mise sur les Émirats et la Mer Rouge cet hiver

Pour sa saison Hiver 21/22, MSC Croisières propose des itinéraires inédits aux Émirats et en Mer Rouge. Des croisières idéales pour les hôtes en quête d’évasion en plein hiver.

Ces itinéraires allient à la fois découvertes, traditions et culture avec soleil, plage et moments de détente et permettent aux hôtes de vivre d’incroyables expériences.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 20 Septembre 2021

Le MSC Virtuosa positionné aux Émirats cet hiver



Le positionnement du MSC Virtuosa (construit aux Chantiers de l’Atlantique et livré en février 2021) dans cette région du monde est un signal fort de l’engagement de la Compagnie envers la destination.



De plus, MSC Croisières a annoncé récemment un partenariat avec l’office du tourisme de Dubaï et la compagnie aérienne Emirates. Le baptême de ce nouveau navire aura lieu le 27 novembre prochain au Mina Rashid (Port Rashid), à Dubaï. L’événement reflètera l’importance grandissante de Dubaï en tant que destination immanquable et la contribution majeure du tourisme de croisière à l’industrie touristique de la ville.



Le MSC Virtuosa est l'un des navires les plus innovants et les plus respectueux de l'environnement de MSC Croisières. Il fait partie de la génération des navires de la classe Meraviglia, qui se caractérisent par une promenade emblématique de 112 mètres de long et un étonnant dôme en LED qui constitue le cœur social du navire. Il est également doté des technologies environnementales les plus avancées à date lui permettant ainsi de réduire son empreinte environnementale.



Après la cérémonie de baptême, le MSC Virtuosa partira pour son voyage inaugural dans le Golfe le 28 novembre. Il accueillera des hôtes à bord pour des croisières de 7 nuits au départ de Dubaï avec des escales prévues aux ports d'Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Dammam en Arabie Saoudite et Doha. Des embarquements seront également possibles depuis Abu Dhabi et Doha.



Pour plus d'informations sur les croisières aux Émirats



Des itinéraires exceptionnels en Mer Rouge



Ces itinéraires ont été très plébiscités depuis leur lancement, c’est pourquoi MSC Croisières a annoncé que le positionnement du MSC Bellissima en mer Rouge est prolongé pour la saison hiver 2021/2022.



Cette offre va permettre de continuer à enrichir l’expérience croisière offerte aux hôtes en quête d’évasion en plein hiver. Le MSC Bellissima prendra la relève du MSC Magnifica, initialement positionné dans cette région pendant la saison d’hiver.



Cet itinéraire est inédit pour MSC Croisières et unique en son genre. Il offre aux hôtes locaux et internationaux l’opportunité exclusive de découvrir l’Arabie Saoudite et l’Égypte par la mer, de visiter des destinations culturellement riches et des plages immaculées, ainsi que la possibilité de s’immerger dans l’histoire et les traditions remarquables de la région.



À partir du 30 octobre 2021, des croisières de 7 nuits seront proposées à bord du MSC Bellissima, au départ de Djeddah, avec des escales dans les ports de Ras Al Abyad, Yanbu, AlWajh en Arabie Saoudite, Aqaba pour Petra en Jordanie et Safaga pour Louxor en Égypte. Au total l’itinéraire permet de découvrir 3 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.



Le MSC Bellissima, inauguré en 2019, est l’un des navires les plus récents de la flotte MSC Croisières. Il offre à ses hôtes une expérience à bord riche et variée, ainsi que des infrastructures modernes et innovantes.



Pour en savoir plus sur les croisières proposées en Mer Rouge,

