MSC Croisières : ouverture des ventes du tour du monde 2025

Ce tout nouvel itinéraire de plus de 3 mois parcourra les 5 continents et traversera 3 des plus grands océans du monde, sur plus de 30 000 miles nautiques à bord de MSC Magnifica.



Les ventes du tour du monde 2025 de MSC Croisières viennent d'ouvrir.



Les passagers pourront embarquer depuis Marseille le 6 janvier 2025 avec un périple qui permettra de cocher de nombreuses cases sur la liste des lieux à voir au moins une fois dans sa vie.



Il débute par des villes et des ports méditerranéens emblématiques en Italie, en France et en Espagne, avant de mettre le cap sur Casablanca, au Maroc, avec ses marchés animés et ses médinas.



Une semaine plus tard, les hôtes passeront leurs premiers jours en mer, avant de profiter d'une belle journée au Cap-Vert, à Mindelo.



Au programme : 116 nuits, 50 destinations, 21 pays, 7 nuits à quai et 22 destinations inédites.