MSC Croisières : pose de la quille du MSC World Europa

La traditionnelle cérémonie des pièces a eu lieu ce lundi 29 juin 2020 au matin sur les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, lors de la pose de la quille du premier navire de MSC Croisières propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le MSC World Europa. Ce navire d’un tonnage de plus de 200 000 GT devrait entrer en service en 2022.



« Aujourd'hui plus que jamais, ma présence ici avec mon épouse et mes enfants est un symbole de notre engagement auprès des Chantiers de l'Atlantique et démontre ce que le chantier naval représente pour l'ensemble de l'économie française. Au cours de ces vingt dernières années, 15 des 17 navires qui composent aujourd'hui la flotte de MSC Croisières ont été construits au sein de ces mêmes chantiers.



Aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer ensemble une étape supplémentaire de l’engagement de notre entreprise familiale auprès des chantiers. (...) », a expliqué le président exécutif de MSC Croisières Pierfrancesco Vago durant son discours devant les employés du chantier.



Les travaux sur le MSC World Europa ont impliqué un investissement global d'un milliard d'euros de la famille Aponte, propriétaire de MSC Croisières, précise un communiqué de presse.