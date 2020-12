MSC Croisières reçoit la distinction « Biosafe Ship » de RINA qui récompense le protocole sanitaire mis en oeuvre

Le protocole de MSC Croisières , comprend entre autres : un test de dépistage universel avant l’embarquement, des mesures d'assainissement et de nettoyage renforcées dans tout le navire, une distanciation physique, le port du masque dans les espaces publics et le support de la technologie permettant de limiter les contacts. Les mesures rigoureuses du protocole axé sur la santé et la sécurité seront appliquées de la même manière lors des excursions où les passagers sont maintenus dans une « bulle sociale » afin de protéger leur bien-être ainsi que celui des communautés locales dans lesquelles les navires font escale.Pour en savoir plus sur les mesures mises en place rendez-vous sur ce lien