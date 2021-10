MSC Croisières se prépare à la réouverture des frontières des Etats-unis

Nous attendions avec impatience la date de l'administration américaine pour la réouverture du pays aux voyageurs entièrement vaccinés provenant de nombreuses régions du monde et qui aiment les croisières.



Les Caraïbes constituent une destination populaire pour nos hôtes d'Europe et d'autres régions du monde, en particulier pendant l'hiver,

Le MSC Meraviglia primé et le populaire MSC Divina. Les navires de la compagnie accueilleront les non-résidents américains à bord à partir du 8 novembre." a déclaré Gianni Onorato, PDG de MSC Croisières. Le dernier fleuron de MSC Croisières, le MSC Seashore, sera positionné à Miami à partir du 20 novembre, après son baptême à Ocean Cay.À partir du 28 novembre, le MSC Meraviglia rejoindra son nouveau port d'attache de Port Canaveral, à Orlando, tandis que le MSC Divina s'installera à Miami pour proposer des croisières de 3, 7 et 11 nuits.Dès le 8 novembre 2021, les voyageurs non américains seront de nouveau autorisés à se rendre aux Etats-Unis, mais attention, nous parlons là uniquement des voyageurs entièrement vaccinés via un vaccin approuvé par l'Organisation Mondiale de la Santé (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca).Ainsi, pour se rendre aux USA les personnes de plus de 12 ans devront présenter un schéma vaccinal complet, plus de 14 jours avant le début de leur croisière.Tous les enfants âgés de 2 ans et plus devront fournir la preuve d'un test COVID-19 négatif à l'embarquement. L'assurance doit couvrir les risques liés au COVID-19, tels que l'annulation ou l'interruption des vacances, les frais de rapatriement, la quarantaine, l'assistance médicale et les frais connexes, ainsi que l'hospitalisation. Il est important que la police d’assurance comprenne également une couverture en cas de situation de cas contact.