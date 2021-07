MSC Virtuosa : son baptême aura lieu à Dubaï le 27 novembre 2021

Le MSC Virtuosa partira pour sa croisière inaugurale dans le Golfe le 28 novembre avec des hôtes à bord au départ de Dubaï.



Celle ci sera la première d'une série de croisières de 7 nuits avec des visites aux ports d'Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Dammam en Arabie Saoudite et Doha avec des embarquements supplémentaires à Abu Dhabi et Doha.



Le MSC Virtuosa fait partie de la génération des navires de la classe Meraviglia.



Il se caractérise par une promenade de 112 mètres de long et un étonnant dôme en LED qui constitue le coeur social du navire.



Le navire de 19 ponts offrira à ses passagers de tous âges le meilleur des restaurants gastronomiques, des divertissements de classe mondiale, des bars et salons relaxants, des boutiques, des centres de spa et de remise en forme, un parc aquatique et des clubs pour les enfants et les adolescents.