Dirty Dancing débarque en concert en mer à bord du MSC Virtuosa !

À partir duproposera une programmation artistique renouvelée, avec «» en tête d’affiche.Ce spectacle mêlant projection du film et performance scénique rejoint d’autres nouveautés comme «», deux productions de voltige au Carousel Lounge, et de nombreuses animations pour petits et grands. MSC Croisières étoffe ainsi l’expérience offerte à bord pour lesCes ajouts visent à proposer un, de jour comme de nuit, en croisière vers les fjords norvégiens, les îles Canaries ou la côte atlantique.