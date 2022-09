MSC World Europa sera baptisé à Doha au Qatar

Le MSC World Europa débutera sa croisière inaugurale le 20 décembre sur un itinéraire de 7 nuits comprenant des escales à Doha au Qatar, à Dubaï, Abu Dhabi et Sir Bani Yas aux Émirats Arabes Unis, ainsi qu’à Dammam en Arabie Saoudite.



Pendant cette saison d’hiver 22/23, des croisières dans le Golfe seront également proposées à bord du MSC Opera avec des itinéraires de 7 nuits comprenant des escales à Dubaï, Abu Dhabi et sur l’île de Sir Bani Yas, ainsi que deux autres destinations à Oman – Mascate et Khasab.



Au mois de mars 2023, le MSC World Europa sera positionné en Méditerranée au départ de Marseille sur des itinéraires de 7 nuits comprenant des escales dans les ports italiens de Gênes, Naples et Messine, ainsi que La Valette à Malte et Barcelone en Espagne.