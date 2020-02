MacBook : quelles sont les compagnies aériennes à pratiquer "l’Apple Flight Ban" ?

Depuis plus de dix ans, la sécurité à bord des avions s'est particulièrement accrue, les voyageurs ont pris le réflexe de bien vérifier leurs valises avant d'embarquer, sous peine de devoir abandonner à la douane dentifrice ou rasoir, oublié dans la trousse de toilette.



Sauf que dorénavant, il va falloir vérifier la date de construction de son ordinateur, et pas de n'importe quelle marque, car les Apple sont ciblés par un boycott de certaines compagnies aériennes.



En effet, si vous avez un Mac Book Pro de 15,4 pouces, fabriqués entre 2015 et 2017, vous allez devoir vous inquiéter quant à la possibilité de voir votre ordinateur vous suivre à l'autre bout du monde.



En raison, d'une surchauffe des batteries, ces appareils ne sont plus tolérés lors de certains vols, le mouvement a été baptisé "l’Apple Flight Ban".