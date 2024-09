Malte a accueilli 134 307 touristes français en 6 mois

Les compagnies aériennes desservant Malte toute l’année depuis la France sont KM Malta Airlines (de Paris CDG, Paris Orly et Lyon), Transavia (de Paris Orly), Ryanair (Malta Air) (de Toulouse et Marseille). Auxquelles s’ajoutent d’avril à octobre : Air France (de Paris CDG) et encore Ryanair (Malta Air) (de Paris Beauvais, Nantes, Bordeaux et Tarbes-Lourdes.). Et nouvellement : EasyJet (de Bâle-Mulhouse de mai à octobre 2024 ; et de Nice de juin à septembre 2024) et Universal Air (de Nice depuis le 3 juin 2024 et programmée jusqu’à fin mars 2025).