Manifeste tourisme durable : TUI, Ponant, Club s'engagent aux côtés de RespectOcean un manifeste pour un tourisme durable et la protection de la biodiversité marine

À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme durable, le 27 septembre, RespectOcean et les membres du groupe de travail "Évasion, villégiature" parmi lesquels figurent TUI, Club Med et Ponant, lancent un "Manifeste pour des pratiques touristiques engagées, durables et respectueuses de la biodiversité marine".



Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 27 Septembre 2024

les acteurs de l'économie bleue lancent visant à promouvoir des pratiques touristiques respectueuses de l'environnement marin.



RespectOcean a fédéré plusieurs acteurs du secteur du tourisme autour de cette problématique dont



Ce document en dix points engage les professionnels à intégrer des mesures concrètes d'ici 2030 pour protéger ces écosystèmes fragiles.



L'un des piliers du manifeste est de promouvoir des activités touristiques responsables, en réduisant l'empreinte écologique de leurs activités, en évitant les pollutions plastiques, chimiques et sonores, et en encourageant des alternatives moins nuisibles à la



L’accent est également mis sur la formation des personnels, afin de sensibiliser les touristes à l'importance de la préservation des écosystèmes marins.



Les pratiques nautiques sont également encadrées par des engagements stricts, tels que l'adhésion aux réglementations locales et la protection des aires marines protégées. Le manifeste incite à éviter les ancrages sauvages, à ne pas perturber les espèces marines et à ne collecter des échantillons qu'à des fins de recherche scientifique. La biodiversité marine est aujourd'hui menacée par les activités humaines. Face à cette réalité, RespectOcean etlancent un manifeste RespectOcean a fédéré plusieurs acteurs du secteur du tourisme autour de cette problématique dont Club Med, TUI , et Ponant. Ce document en dix points engage les professionnels à intégrer desL'un des piliers du manifeste est de, en réduisant l'empreinte écologique de leurs activités, en évitant les pollutions plastiques, chimiques et sonores, et en encourageant des alternatives moins nuisibles à la biodiversité L’accent est également mis sur la, afin de sensibiliser les touristes à l'importance de la préservation des écosystèmes marins.Lessont également encadrées par des engagements stricts, tels que l'adhésion aux réglementations locales et la protection des aires marines protégées. Le manifeste incite à éviter les ancrages sauvages, à ne pas perturber les espèces marines et à ne collecter des échantillons qu'à des fins de recherche scientifique.

Manifeste tourisme durable : sensibiliser et informer Soutenir la recherche et la conservation est un autre axe clé. Les signataires du manifeste s’engagent à financer ou à participer directement à des programmes de recherche en collaboration avec des ONG et des scientifiques, tout en sensibilisant les communautés locales et les touristes.



L’éducation occupe une place importante, avec des programmes visant à informer les jeunes générations sur l'importance des écogestes et des pratiques durables dans les régions côtières.



Le manifeste insiste également sur la nécessité de coopérer avec les communautés locales.



Enfin, sensibiliser les touristes est une priorité : en expliquant aux visiteurs l'impact de leurs actions sur les écosystèmes marins, les acteurs espèrent créer une prise de conscience et encourager un comportement plus responsable.



Ce manifeste invite ainsi tous les professionnels du tourisme à rejoindre ce mouvement en faveur de la protection de l'océan.

Lu 110 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Alsace Destination Tourisme lance un outil de e-learning SLO Hostels ouvre un nouvel établissement à Nice