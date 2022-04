Manor : journée workshop le 18 mai à Paris

Pour sa 14ème édition qui se déroulera dans les Salons Hoche à Paris le 18 mai prochain, la journée de workshop de Manor affichera presque complet avec près de 70 exposants. L’ensemble des Partenaires du GIE seront présents, indique un communiqué de presse du réseau.



Cette journée permet aux partenaires de Manor de rencontrer les vendeurs des membres du réseau et de leur faire mieux connaître leurs produits et services.



Comme les éditions précédentes, deux moments forts ponctueront cette journée : un déjeuner pour l’ensemble des exposants et des vendeurs présents et, à 18h00, un cocktail rassemblant les décideurs (agences du GIE et Partenaires).



Le réseau invite les adhérents et les fournisseurs qui ne l'auraient pas encore fait à s'inscrire.