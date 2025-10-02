TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Manuel de vente Guyane, un guide pour les pros du voyage

La destination Guyane, authentique et originale


À la croisée des Amériques, de l’Afrique et de l’Europe, la Guyane se dévoile aux professionnels du tourisme à travers un manuel de vente inédit. Authenticité, biodiversité et expériences uniques font de cette destination un territoire à explorer absolument.


Vendredi 3 Octobre 2025

Le Comité du tourisme de la Guyane lance son manuel de vente à destination des professionnels du tourisme, mettant en lumière une destination "inédite, éblouissante, originelle et généreuse".

La Guyane se distingue par son authenticité à l’abri du tourisme de masse, offrant en seulement huit heures un voyage où se mêlent influences américaines, africaines et européennes.

Les paysages luxuriants, la faune colorée et la richesse culturelle font de chaque séjour une expérience unique et mémorable.

Cette région abrite 10% de la biodiversité mondiale et combine modernité spatiale et héritage des civilisations ancestrales, offrant un contraste fascinant entre nature et histoire.



