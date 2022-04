Marietton Développement : la valeur ajoutée des agences va s'afficher dans les points de vente

L’actualité des derniers mois, particulièrement dense et complexe pour les entreprises du tourisme, a conduit David Bernin, Directeur général des agences Selectour, Auchan Voyages et Carrefour Voyages du groupe Marietton - et ses équipes à mener une réflexion sur le métier d’agent de voyages et la valeur ajoutée des agences.



A l'issue de ce travail, un « credo » a été rédigé qui figurera prochainement en bonne place dans toutes les agences (voir image).



"Rappeler à chacun les motivations, les valeurs et le cœur des missions des agents de voyages, souligner ce qui les différencie de l’anonymat d’internet et affirmer son engagement constituent une démarche fondamentale à l’heure où la distribution sort de la crise.



Cette démarche est convergente avec celle du réseau Selectour qui, lors de sa dernière campagne télévisée, a envoyé, en choisissant le ton de l’humour, un message tout à fait similaire" indique un communiqué de presse.