MisterFly Pro : Des millions de vols accessibles sur l’outil le plus user-friendly du marché

Rédigé par Yannick Houël le Lundi 22 Janvier 2024

Référent avéré et leader malin sur le marché B2B, MisterFly Pro offre aux agents de voyage la gamme de produits touristiques la plus complète du marché via ses 5 moteurs de réservation dédiés aux billets d’avion, hébergements, dynamic packages, locations de voitures et transferts.



Lancé en 2015, MisterFly s’est d’abord positionné comme spécialiste du vol sec (puis rapidement comme fournisseur multi-produits) grâce à la renommée professionnelle de ses 2 fondateurs et de leurs équipes : Nicolas Brumelot et Carlos da Silva, déjà à l’origine de 2 success-stories : Look Voyages puis GO Voyages. C’est riche de cette expertise de l’aérien que l’enseigne a su :



● négocier les meilleurs tarifs de billets d’avion, grâce aux excellentes relations qu’elle a toujours su entretenir avec les compagnies aériennes

● proposer le plus d’offres possibles, grâce à des développements technologiques pointus

● offrir un outil de réservation intuitif, grâce à un savoir-faire axé sur la simplicité d’utilisation



700 000 billets d’avion vendus en 2023 Utilisé par 10 000 agents de voyages en France et Benelux (réseaux et agences de voyages indépendantes), le moteur et comparateur de vols B2B de MisterFly, dispose d’une base de données considérable et unique :



● 500 compagnies aériennes régulières et low cost panachables entre elles pour garantir les meilleures combinaisons tarifaires possibles.



● tous les aéroports du monde, tous les types de parcours (dont les vols domestiques et le multi-destinations comprenant jusqu’à 6 trajets), dans toutes les classes (eco, eco premium, business et first).



● des tarifs publics, des tarifs Tour operator et des tarifs négociés en direct avec les compagnies aériennes pour offrir des tarifs exclusifs,



● connectée multi-sources : multi GDS, des API de compagnies en direct incluant la technologie NDC et des agrégateurs de vols low-cost.



Ces différentes connectivités permettent ainsi de proposer les meilleurs tarifs grâce notamment au NDC, mais aussi tous les mix de contenus grâce au multi-tickets, des ancillaries (comme l’ajout de bagages et de sièges en ligne) ou encore des Branded fares pour upgrader le panier de votre client.



Plein de services rien que pour vous bagages en ligne (lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le prix)



● Le choix des sièges à bord à partir des plans de cabine des compagnies les plus vendues du site.



● La gestion dynamique de vos marges vols secs : soit à partir de votre espace Agence (elles seront ainsi intégrées automatiquement aux prix affichés en page de résultats), soit en les réajustant à la hausse ou à la baisse, en fin de réservation.



● Des prises d’options sur un grand nombre de vols. Réservez et confirmez plus tard pour que vos clients aient le temps de la réflexion.



● Des vols à tarifs TO à associer à vos prestations terrestres (hôtels, voitures, croisières ..) pour construire vos propres offres packagées.



● Un accès aux conditions tarifaires des billets (fare basis) pour mieux appréhender chaque tarif.



● Un centre d’aide, composé d’une centaine de FAQ contextualisées pour répondre à tous les sujets.



● Un lexique accessible à partir du Menu, pour accéder à toutes les infos Bagages et Check-in par compagnie.



● Les demandes d’UM en ligne pour les enfants non accompagnés.



● Un programme de fidélité « Smile Angels » vous permet de cumuler des points à chaque vente de billets d’avion, et de les convertir en cadeaux tout au long de l’année. Rdv sur :

Nouveau ! Identifiez les dates de vols directs en un clin d’œil. Un calendrier de vols directs, intégré par défaut au moteur de recherche dès la homepage, vous permet de voir immédiatement s'il existe des vols directs entre deux destinations, et ce au départ de tous les aéroports de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Il peut aussi être un atout pour sensibiliser votre client à choisir un vol direct moins polluant qu’un vol avec escale.

Notre option Flexy pour fidéliser vos clients Elle vous permet de rendre tous les billets annulables sans frais, sans condition.

Produit marquant et novateur, l’option Flexy est une exclusivité MisterFly Pro. Elle assure à votre client un remboursement de 50% ou 100% du prix de son billet s’il annule jusqu’à 8 jours ou jusqu’à la veille de son départ selon l’option choisie. Le remboursement s’effectue au plus tard 15 jours après l’annulation. Cette option rend ainsi tous les billets d’avion annulables et remboursables très facilement, sans aucun motif ni justificatif à fournir.



Gérez vos réservations 100% en ligne Via votre espace dédié « Gérer mes réservations », vous avez la main sur vos dossiers pour effectuer toutes vos demandes 7/7 et 24/24, via un menu dynamique organisé par thème et de nombreuses fonctionnalités en ligne.



Pour tout besoin complémentaire ou demande plus complexe, nos 100 agents B2B sont disponibles pour vous accompagner du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 19h, via un tchat en ligne accessible à partir de vos réservations. Non seulement l’outil permet de mieux qualifier la demande de l’agence pour mieux la traiter, mais aussi d’y répondre plus rapidement, avec un délai de prise en charge inférieur à 2 minutes (statistiques 2023).



Ce menu dynamique vous offre toute une gamme d’infos et de possibilités d’actions, en un simple clic.



● Informations vols : un aperçu complet des itinéraires

● Documents de voyage : retrouvez ici vos E-tickets

● Infos Voyageurs et bagages détail passagers et ajout de bagages possible en post-résa

● Modification ou annulation : de vol, de nom, de date ..

● Paiements et factures : votre règlement, votre marge, vos pièces-comptable

● Assurances et options : toutes vos souscriptions additionnelles et vos contrats

● Demandes de services : assistance aéroport, transport d’animaux, bagages spéciaux ..

● Autres demandes : pour tous vos autres besoins

● Réclamations : des solutions par type de litige

● Urgence : une fonctionnalité paramétrée en cas de problème de dernière minute ou à destination



Un moteur de réservation très « user-friendly » l’ensemble des demandes de ses clients. Exit les pages de résultats polluées d’infos indigestes dans tous les sens. Sur sobre et lisible instantanément. Toutes les infos utiles sont là, soigneusement organisées pour offrir une lecture simple et aérée.



Le moteur se distingue aussi par le fait que le choix du vol aller et du vol retour s’opère sur la même page. On peut ainsi facilement obtenir toutes les combinaisons de vols aller/retour possibles, sans avoir à naviguer sur plusieurs étapes.



Enfin, le site encourage votre client à voyager plus éco-responsable, en affichant l’empreinte carbone de chaque vol. Cette empreinte est calculée en partenariat avec l'ONG allemande hors carbone comme l'impact sur l'ozone et les traînées de condensation, permettant d'afficher des informations plus transparentes.



Pensez à vous abonner aux newsletters



Il a été conçu pour que l'agence de voyage puisse répondre rapidement et intuitivement à l'ensemble des demandes de ses clients. Exit les pages de résultats polluées d'infos indigestes dans tous les sens. Sur misterflypro.com, la page est sobre et lisible instantanément. Toutes les infos utiles sont là, soigneusement organisées pour offrir une lecture simple et aérée.

Le moteur se distingue aussi par le fait que le choix du vol aller et du vol retour s'opère sur la même page. On peut ainsi facilement obtenir toutes les combinaisons de vols aller/retour possibles, sans avoir à naviguer sur plusieurs étapes.

Enfin, le site encourage votre client à voyager plus éco-responsable, en affichant l'empreinte carbone de chaque vol. Cette empreinte est calculée en partenariat avec l'ONG allemande Atmosfair, reconnue pour sa méthode de calcul très complète. A la différence d'autres fournisseurs de calcul d'empreinte carbone, elle prend aussi en compte les émissions hors carbone comme l'impact sur l'ozone et les traînées de condensation, permettant d'afficher des informations plus transparentes.

Pensez à vous abonner aux newsletters Misterflypro.com, riches en promos compagnies et quiz pour gagner des billets d'avion et des éductours ! RDV sur le site dans le Menu > Rejoignez-nous > S'abonner à la newsletter.





Au 01 70 38 70 70 ou

Notre site :



Vous n'êtes pas encore inscrit ? Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :
Au 01 70 38 70 70 ou commercial@misterfly.com
Notre site : www.misterflypro.com

