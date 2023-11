MisterFly Pro : L’offre la plus large du marché Vols, Hébergements, Dynamic packages, Voitures et Transferts.

Spécialiste de la réservation de voyages en ligne, MisterFly Pro innove en continu pour séduire les professionnels du tourisme, grâce à des outils de vente efficaces et à une équipe de 240 collaborateurs ultra investis.



Rédigé par Yannick Houël le Lundi 27 Novembre 2023

Des solutions B2B efficientes et exhaustives



● Un site de vente B2B (Web agent tool) :

● Des sites B2B2C en marque blanche, 100% personnalisables aux couleurs du partenaire

● Des accès API à ses bases de données vols et hébergements pour automatiser leurs réservations.



Le contenu de ces solutions de distribution est sourcé via une centaine de connectivités fournisseurs (GDS, NDC, Direct Access, Agrégateurs, Bedbanks) et plus de 8000 contrats hôtels exclusifs, vous garantissant ainsi une profondeur d'offres et de tarifs inégalés.



Au-delà de la distribution de milliers de vols, d’hébergements, de dynamic packages, de locations de voitures et de transferts, MisterFly Pro axe aussi sa valeur ajoutée sur de multiples services en ligne et des innovations exclusives.



Soucieux d’offrir les meilleurs outils, la marque aux multiples trophées ne cesse d’évoluer et de s’adapter pour permettre aux agences d’optimiser leurs ventes et après-vente.



L’un des secrets de son succès a toujours été de miser sur la simplicité, la variété et l’efficacité.

Prêts pour un TOP 12 des solutions offertes ?



1/ D’abord un site simple et é-pu-ré



Des infos claires et accessibles aux bons endroits, des prix détaillés et transparents, une navigation hyper intuitive et des fonctionnalités pointues, pas de pop-up qui plombent l’ambiance, le site a toujours joué sur la sobriété et la facilité d’utilisation.



2/ Des vols, des vols et encore des vols...



Une base de données colossale :



● multi-compagnies : 500 airlines régulières et low-cost

● multi-produits : tarifs publics, tarifs tour operateur et tarifs négociés par notre équipe Flight en direct avec les compagnies aériennes

● multi-connecteurs permettant de proposer du multi-tickets et des branded fares.



Sans compter la remontée des conditions tarifaires, l’accès aux plans-cabine des compagnies permettant de réserver le siège de votre client, les demandes d’UM en ligne ou encore l’émission de vos propres billets, quel que soit votre GDS, même si vous n’êtes pas agréée IATA.



Sur chaque proposition de vol, retrouvez l’affichage des émissions de CO2, fournies par l'ONG allemande



3/ Des hébergements … qui vont du camping en Gironde, à l’appart à Lisbonne jusqu’au Sofitel à Bangkok



Pas moins d’1,2 million d'hébergements à dispo, alimentés par des dizaines de centrales hôtelières regroupant les acteurs majeurs du marché. Des options pour booker sans prépaiement et des annul/modif gratuites jusqu’à 72h du check-in sur la majorité des offres.



4/ Des Dynamic Packages



Le moteur Dynamic package permet de combiner un vol + un hébergement sur un même dossier, à partir de tous les critères possibles et imaginables imposés par le client (Type d’hébergement, nombre d’étoiles, budget, formule repas, note et avis client, équipements, services ...). La construction du dynamic package se fait en quelques clics seulement, tant le moteur est convivial et facile d’utilisation. Vous pouvez aussi ajouter des transferts en post-booking !



Chaque réservation inclue une Garantie Tour-opérateur qui va gérer pour vous les potentielles annulations de vols et/ou surbooking hôtel.



5/ Des locations de voitures



170 loueurs recensés dans 160 pays. Des tarifs négociés pour offrir la formule la plus compétitive et la plus complète, associant grands loueurs et loueurs locaux. Kilométrage illimité et annulation/modification gratuites jusqu’à 48h avant la prise du véhicule sur la plupart des offres, ainsi qu’une assurance Remboursement de franchise réservable en ligne.



6/ Des transferts



Plus de 1200 propositions aéroports/hôtels sont proposées dans 149 pays. Aller simple ou Aller/retour, véhicule privé ou partagé, vous avez la garantie des meilleurs tarifs du marché. Annulation et modification gratuites jusqu’à 72h sur la plupart de nos offres et un accueil personnalisé par un chauffeur qui suit l’évolution du voyage du client et qui l’attendra en cas de retard.



7/ Plein de services en ligne dont des exclusivités



● Les options Flexy : tous les billets d’avion deviennent annulables et remboursables grâce aux options Flexy50 et Flexy100, car elles permettent d’obtenir le remboursement de 50% ou 100% du montant total des billets, en avoir.



● Hotel Best price en l’activant lors d’une réservation d’hébergement, ce tracker va détecter pour vous une baisse potentielle de prix. L’écart de prix entre la réservation initiale et la nouvelle, vous permettra alors de générer une marge supplémentaire.



● Les prises d’options sur les vols, hébergements et locations de voitures.



● Un centre d’aide, composé d’une centaine de FAQ agiles et contextualisées, à disposition pour vous répondre sur tous les sujets.



8/ La gestion en ligne de vos réservations et plus de 100 agents de voyages pour vous accompagner !



C’est à partir de la consultation de vos dossiers regroupant vos factures, E-tickets et vouchers client, que vous pourrez aussi effectuer vos demandes de modification, annulation, demandes spéciales, et basculer vers un agent via un tchat en ligne, si le besoin est plus qualifié.



Vos moyens de contacts à disposition :



● Un live-tchat (accessible aussi en « avant-vente ») pour vous assister du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 19h. La marque est fière de détenir un Quality score de 99% de tchats assignés et traités, avec un délai moyen d’accès à un agent de seulement 1 minute 31 (Statistiques relevées sur les 30 derniers jours).



● Un accès à vos demandes en cours au sein de vos dossiers. Suivez ainsi leur évolution en échangeant en direct avec nos agents, pour bénéficier d’un gain de temps profitable à tous.



● Votre équipe commerciale joignable par téléphone, pour vous accompagner au quotidien.



9/ Un service d’urgence 24h/24 pour les clients à destination



Nos équipes assurent l’assistance de votre client en cas de besoin à destination sur les hébergements, dynamic packages, locations de voitures et transferts. Des numéros d’urgences sont communiqués dans les documents de voyage.



10/ La gestion dynamique de vos marges



Gérez les droits de vos agents via votre espace Agence, mais aussi vos marges par produit. Intégrées automatiquement aux prix affichés en page de résultats, vos mark-up sont aussi réajustables à la hausse ou à la baisse en fin de résa.



11/ Un programme de fidélité « Smile Angels » rien que pour vous !



Cumulez des points à chaque vente et passez commande dans la boutique en ligne : High-tech, bien-être, loisirs, cartes-cadeaux, faites-vous plaisir tout au long de l’année. Bon à savoir : MisterFly Pro propose régulièrement des chalenges qui permettent de doubler vos points.



12/ Une application mobile gratuite et en marque blanche, pour fidéliser vos clients.



Positionnez-vous en offrant à vos clients cette appli 100% personnalisable, qui va les accompagner avant, pendant et après leur voyage. Ils pourront consulter tous les détails de leurs réservations, s’enregistrer en ligne, avoir plein d’infos et des alertes en temps réel, mais aussi bénéficier d’un guide de voyage gratuit et ultra complet sur leur destination avec des adresses et des recommandations, y compris hors connexion.

Voilà on va s’arrêter là, mais sachez qu’il y en a encore plein dans les cartons ! Pensez à vous abonner aux newsletters MisterFly Pro, riches en promos compagnies, focus sur des destinations inspirantes, tutos sur nos nouveautés et quiz pour gagner des billets d’avion et des éductours de compèt !! RDV sur le site dans le Menu > Rejoignez-nous > S’abonner à la newsletter.







Au 01 70 38 70 70 ou

Notre site :



Vous n’êtes pas encore inscrit ?

Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :Au 01 70 38 70 70 ou commercial@misterfly.com Notre site : www.misterflypro.com Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici

