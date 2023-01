Mondial Tourisme affiche ses ambitions sur Lanzarote

Pour les vacanciers qui rêvent de voyages respectueux de l’environnement, Lanzarote est certainement une destination à privilégier. Pour des vacances en famille, sportives ou tout simplement pour se reposer et profiter d’un climat doux notamment en hiver, seniors, couples romantiques et tribus, chacun y trouvera son compte.



Pour répondre à la demande de notre clientèle dans les îles Canaries, nous avons ouvert notre Mondi Club Relaxia Olivia 4*. Il offre toutes les commodités à tous les profils de voyageurs.

Trente-cinq agents de voyage, accompagnés par l’équipe de Mondial Tourisme, ont fait, en quatre heures de vol, le trajet de Paris à Lanzarote en ce mois de janvier pour vivre le doux climat insulaire (22 degrés), la beauté des paysages, la culture locale ainsi que l’offre du Tour Opérateur.Le groupe de professionnels a découvert trois hôtels : trois styles, trois offres et trois positionnements à Puerto del Carmen : Hôtel Relax OLINIANA**** résidence de l’éductour, de style classique,en arc de cercle autour de la piscine chauffée et des restaurants (ce qui facilite les déplacements), à 250 mètres de la plage, tout près des commerces, restaurants et bars du front de mer (mais un peu distant, donc au calme). L’hôtel dispose d’une animation francophone, d‘un spa, d’un centre de remise en forme, il est en formule « All Inclusive » Hôtel Lanzarote Village **** 215 chambres, rénové dans un style épuré qui lui va bien, nombreuses chambres avec superbe vue mer, à 5 minutes de la plage, de l’océan et des commerces. Architecture en village, la cuisine locale et océane, est excellente, il est en « All Inclusive » et propose spa, massage, salle de sport (et de combat) ainsi que son centre de remise en forme. C’est mon préféré ! Hôtel Relaxia Lanzarote Playa***sup é, décoration tendance et architecture moderne. Il propose une bonne cuisine locale en demi-pension sous forme de buffet ou restauration à la carte.L’île de Lanzarote (160 000 habitants) est d’une propreté remarquable. Toutes les constructions sont blanchies à la chaux, bien ordonnées en villages anciens ou quartiers résidentiels récents, et aucun bâtiment n’excède deux étages.Cela a été la volonté des pionniers, renforcée par l’action de l’incontournable artiste du lieu César Manrique au cours du 20e siècle. Tout cela donne à cette île des Canaries un côté chic, classe et charmant particulièrement attachant.Le rapport qualité/prix est au rendez-vous, il est attractif quelque soit le choix hôtelier. Outre les plages de sable brun, blanc ou de galets noirs, le cyclisme, la randonnées, la gastronomie, les (étonnants) vignobles, l’art et l’œuvre de César Manrique (musée et fondation), les volcans, les tubes de lave, le jardin des cactus, la découverte des villages historiques figurent parmi les nombreux centres d’intérêt de cette île surprenante et à découvrir.Elle conviendra, finalement, à quasiment tous les publics selon les périodes de l’année et les formules. Aux couples avec enfants, aux séniors en passant par les sportifs, les romantiques ou les tribus. Il suffira de se laisser porter par les charmes, le climat et l’air bon chic bon genre de ce petit joyaux blanc et noir espagnol posé sur l’océan face au Maroc .Le mot de Selatt Erdogan, Directeur France de Mondial Tourisme : «