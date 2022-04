Appli mobile TourMaG



Mondial Tourisme élargit son offre en proposant la destination Maroc

La pandémie n’aura pas entaché les désirs du voyagiste dont l’idée germait déjà avant le premier confinement, d’ajouter des séjours au Maroc à son catalogue de destinations. Mondial Tourisme pose donc ses bagages dans un premier temps à Marrakech où il programmera, plusieurs hôtels 4* et 5*, ainsi qu’un circuit en 4x4 et un circuit Villes impériales.

Un nouveau Mondi Club Le Ryads Parc & Spa 4* vient s’ajouter à la famille grandissante des Mondi Club. A l’écart de l’agitation de la ville et au cœur de jardins luxuriants, il offre 260 chambres au décor design traditionnel marocain, une grande piscine extérieure, un centre de spa proposant un large choix de soins (avec supplément), un mini-club pour les 4 à 12 ans et toutes les animations habituelles des Mondi Club (tournois sportifs, jeux, spectacles variés en soirée…). A noter qu’une navette gratuite est mise à la disposition des clients voulant se rendre dans le centre de Marrakech.



A partir de 499€/ personne la semaine au départ de Paris, base double et en formule all inclusive.



En complément de son nouveau Mondi Club, Mondial Tourisme propose des hôtels 5* comme le Eden Andalou récemment rénové et qui met à la disposition de ses clients un aquapark de 17000 m² avec 19 toboggans et un logement en suite (à partir de 659€ /personne la semaine base double et en formule all inclusive) ou encore le Kenzi Rose Garden, situé à seulement 2,5 km de la place Jemaa El Fna et proposé en formule petit-déjeuner pour plus de liberté (à partir de 579€ /personne la semaine base double).



2 circuits viennent compléter l’offre Sur les traces des sultans propose une immersion dans le sud marocain jusqu’aux portes du désert. Au programme de ce circuit en 4x4 : oasis et palmeraies, kasbah ancestrales, gorges aux eaux cristallines et 1 nuit en bivouac.



A partir de 759€/personne la semaine, base double et en formule pension complète.



Les Villes Impériales, grand classique du Maroc, avec les visites de Fes, Meknes, Rabat, Casablanca et Marrakech est proposé à partir de 699€/personne la semaine, base double et en formule pension complète.



Départs de Paris et de province :



Pour retrouver toute la production de Mondial Tourisme :

Les départs de Paris pour Marrakech se feront tous les samedis sur vols directs. La province ne sera pas en reste avec des départs de plusieurs villes (Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice et Mulhouse), également sur vols directs.Pour retrouver toute la production de Mondial Tourisme : consultez la brochure en ligne

