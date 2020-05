Morbihan : le Tropical Parc a ouvert ses portes le 23 mai 2020

Le Tropical Parc, situé à St Jacut-les-Pins dans le Morbihan a rouvert ses portes le 23 mai 2020. Il accueille les visiteurs tous les jours de 10h à 19h00. L’ accès est limité à 300 personnes en instantané.



Tropical Parc est composé de 7 jardins exotiques : indonésien, thaïlandais, mexicain, australien, africain, jurassique, chinois sur 7 hectares et compte deux volières. Casimir le buffle, les wallabies, les grues demoiselles, la mini ferme avec chèvres et alpagas et leurs bébés nés au printemps sont tous prêts pour revoir les curieux petits et grands.