NDC : Qatar Airways prépare un nouvel accord de distribution avec Sabre

Qatar Airways et Sabre travaillent sur un nouvel accord de distribution incluant la norme NDC.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 7 Septembre 2021

Sabre Corporation et Qatar Airways finalisent actuellement un nouvel accord de distribution qui permettra d’accéder à long terme au contenu de la compagnie aérienne via la plateforme Sabre.



« Le travail d’implémentation permettra la distribution d’offres NDC uniques créées par la compagnie aérienne » indique un communiqué de presse.



« Une nouvelle approche de la distribution est nécessaire pour répondre aux attentes des voyageurs en matière de service personnalisé et de flexibilité améliorée », a déclaré Roshan Mendis, Chief Commercial Officer de Sabre Travel Solutions. « Sabre s’engage à soutenir Qatar Airways dans l’amélioration de ses capacités en permettant à la compagnie aérienne de distribuer des offres personnalisées aux entreprises et agences de voyages du monde entier à travers notre plateforme. La collaboration sera cruciale pour la reprise du voyage. »

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer de Qatar Airways, a déclaré : « Alors que le voyage international se redresse, l’environnement est devenu extrêmement complexe et nous ne voulons pas ajouter d’obstacles supplémentaires tels que des restrictions ou des solutions techniques inefficaces, au moment où nous déployons de nouvelles offres de produits NDC.



Nous nous concentrons donc sur l’apport d’une expérience d’achat cohérente à travers tous les canaux, pour répondre aux attentes de nos voyageurs et promouvoir la réussite de nos agences partenaires . »

