Normandie : 50% des pros satisfaits des vacances de la Toussaint

50% des professionnels se disent satisfaits des vacances de la Toussaint, et plus d’un professionnel sur deux estime même meilleure la Toussaint 2021 que la même période en 2020.



Ce sont les professionnels situés sur le littoral qui sont le plus satisfaits : 66% contre 48% pour les zones urbaines, et 52% pour les zones rurales.



Dans ce contexte, la fréquentation des Français et particulièrement des Franciliens a été un socle solide du tourisme dans la région.



Lors de ces vacances plus de 80% des professionnels les ont cité comme la clientèle touristique la plus présente en région, suivis toujours par les Normands et les habitants de régions limitrophes.



Bien que les visiteurs étrangers soient nettement moins nombreux lors de l’arrière saison qu’en haute saison estivale, on note que plus de la moitié des professionnels interrogés ont constaté une forte présence de la clientèle belge, ainsi que des Allemands, des Néerlandais et des Britanniques.



Les clients lointains tels que les Américains ou les Russes semblent également commencer à revenir doucement.