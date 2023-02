Norse Atlantic Airways propose Orlando et Fort Lauderdale depuis Londres-Gatwick

Norse Atlantic Airways renforce son réseau au départ de Londres Gatwick en ouvrant, ce mardi 14 février 2023, les ventes pour deux nouvelles dessertes vers Orlando et Fort Lauderdale en Floride (Etats-Unis).



Ces nouveaux vols viennent s’ajouter au vol quotidien opéré entre Londres-Gatwick et New York-JFK depuis août 2022.



Les vols vers Orlando débuteront le 25 mai 2023 et sont proposés à un prix d'appel à partir de 450€ TTC l’aller-retour. Ils seront assurés 4 fois par semaine en mai et juin, puis quotidiennement au plus fort de la haute saison estivale.