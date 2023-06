Notes de frais : point de friction des voyageurs d'affaires

Les entreprises qui cherchent à simplifier les paiements pour leurs voyageurs devraient explorer les avantages de l'automatisation des paiements grâce aux cartes de crédit virtuelles

BCD Travel a mené une enquête auprès de 1 349 voyageurs d'affaires de plusieurs pays sur les paiements et les dépenses.Ce sondage s'est penché sur les méthodes de paiement utilisées par les voyageurs lors de leurs déplacements, sur les points de friction qu'ils rencontrent et sur les outils à leur disposition pour leur faciliter la vie.En ce qui concerne les modes de paiement,. Les autres modes de paiement comprennent les cartes personnelles (26 %), les espèces personnelles (12 %) et les paiements directs de l'entreprise aux fournisseurs de voyages par virement bancaire ou par carte de crédit (16 %).Seulement. L'enquête a également révélé qu'lors d'un voyage d'affaires, malgré les mesures prises.", a déclaré Ajay Singh , vice-président de la division Digital Payment and Expense Products de BCD.En termes de paiement, rester dans les limites de la politique de remboursement (29 %) est la principale difficulté, suivie par la nécessité de payer les frais de voyage de sa propre poche (20 %) et la nécessité d'avoir de l'argent liquide dans la monnaie locale (20 %).