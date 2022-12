AFTM : « Les reporting des TMC sont-ils vraiment nuls ? »

« Les reporting des TMC sont-ils vraiment nuls ? »

« mauvais », « incomplets », « inexactes »

« inopportuns »,

« Au cours des 20 dernières années, elles ont évolué en matière de reporting. Elles ont aussi investi sur le volet marketing, avec de beaux fichiers, de beaux graphiques. Je ne suis pas fan de cette partie-là, car il y a un problème de qualité de la donnée. Par exemple, nous allons avoir des tickets qui vont sortir à 10 euros pour un aller/retour en business à New-York. Ça plombe toutes nos statistiques »

« La multiplication des sources pose un vrai problème et le tri des données est aujourd'hui quasiment inexistant »

« Elle est certainement plus précise que celle de l’organisme financier, etc.. Encore une fois, on parle de fragmentations. Nous cumulons toutes les données, le rail, l’air, l’hôtel, et on intègre même des datas extérieures. Nous faisons du reporting financier, de sécurité, les tendances, le RSE, le prédictif dans certains cas. Nous avons la capacité de comparer des clients de destination. Ce que personne n’est capable de faire aujourd’hui.



Et on le fait pour un petit transaction fee. Si ce n’est pas parfait, ça ne le sera jamais, car aujourd’hui, la TMC est celle qui a le plus d’informations disponibles et qui permet le meilleur pilotage.



Quand je regarde le nombre de reporting que l’on est capable de sortir et ceux vraiment utilisés par nos clients. Le gap est important. »

« C’est le rôle de l’agence de transformer la donnée, la requalifier, pour qu’elle soit compréhensible pour le travel manager. »

« Le reporting est un besoin primaire de nos clients, alors qu’il arrive très tard dans les appels d’offres »

« Quand on manipule trop d’intelligence artificielle on commence à avoir des erreurs. La seule donnée fiable est celle issue du paiement. Il faut que nos clients nous challengent beaucoup plus dans les processus d’appel d’offres. »