Nous avons testé pour vous le vol Level Paris-Las Vegas (à 179 euros)

Alors que les majors mondiales ont débuté le saucissonnage de leurs tarifs, rien ne dit que dans quelques années leurs billets ne s'alignent pas sur ce modèle, mais c'est une autre histoire.



Si le repas a fait le boulot, qu'en est-il du reste ?



Les sièges malgré leurs finesses sont restés très agréables et ceux même après 12h de vol. Et pour qu'un voyage se passe bien, l'humain n'en reste pas moins important et il faut dire que sur ce point, Level ne doit rien envier à ses plus grandes soeurs.



Très professionnelle, aimable et extrêmement drôle, l'équipe exclusivement française est à mettre à l'honneur, notamment celle sur le vol aller.



Ayant démultiplié les trajets aériens depuis quelques mois, rarement votre préposé a pu déclarer cela à la sortie d'un avion, mais quand le service est bon il faut le dire.



En résumé, Level est malgré sa catégorie "low cost" une compagnie qu'il est totalement possible de proposer à vos clients, notamment sur Las Vegas car rares sont les compagnies sur le marché français à assurer la déserte via un vol direct.



Si le service est remarquable, les repas font le boulot et la cabine est agréable, il sera indispensable de prévenir les clients des tarifs additionnels si le billet est vendu nu.